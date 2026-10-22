НАТО відкриває Україні новий канал закупівлі зброї: що зміниться для ЗСУ

Україна отримає можливість закуповувати зброю, боєприпаси та військову техніку через централізовану закупівельну агенцію НАТО. Новий механізм має прискорити отримання необхідних оборонних товарів та знизити витрати на їх придбання. Про це повідомляє Financial Times.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про використання можливостей Агентства НАТО з підтримки та закупівель (NSPA), яке має в своєму розпорядженні досвід організації військових поставок, необхідну інфраструктуру та доступ до промислових виробників.

"Це дає Україні більш структурований механізм для використання широкого спектру наших можливостей: досвіду у сфері закупівель, допоміжних послуг та доступу до вже існуючої промислової бази", — заявила директор з підтримки операцій агентства Жаклін Борсбум.

Очікується, що централізований підхід дозволить Києву ефективніше організовувати придбання озброєнь та отримувати доступ до ширшого кола постачальників. При цьому конкретних обсягів закупівель, переліку доступної техніки та строків повноцінного запуску механізму в опублікованій інформації не уточнюються.

Як зазначає Financial Times, нова домовленість з'явилася на тлі погіршення відносин між Києвом та Вашингтоном. Додаткову невизначеність створили заяви президента США Дональда Трампа про домовленості з Володимиром Путіним щодо закупівель російського дизельного палива.

Для України розширення можливостей закупівель через структури НАТО може стати додатковим інструментом для забезпечення оборонних потреб. При цьому сам механізм не означає автоматичного збільшення військової допомоги: йдеться насамперед про доступ до централізованої системи придбання озброєнь та супутніх послуг.

Наскільки суттєво нова схема вплине на швидкість постачання та вартість військової продукції, залежатиме від умов закупівель, доступності озброєнь та можливостей виробників виконувати українські замовлення.

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