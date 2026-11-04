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НАТО змінює правила війни з Росією: по яким об'єктам готується бити Альянс

Європейська оборона більше не обмежується зупинкою ворожих військ біля кордонів

4 листопада 2026, 13:36
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Кравцев Сергей

НАТО переглядає військову стратегію у разі можливого зіткнення з Росією. Замість виключно оборонної моделі Альянс розглядає можливість завдавати високоточних ударів по військових та промислових об'єктах супротивника далеко за лінією фронту. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

НАТО змінює правила війни з Росією: по яким об'єктам готується бити Альянс

НАТО. Фото: з відкритих джерел

У червні високопоставлені військові командувачі та представники країн НАТО вперше зібралися на спеціалізованому симпозіумі Deep Strike Symposium. Його організував головнокомандувач об'єднаними силами Альянсу у Європі американський генерал Алексус Гринкевич.

Головний висновок військових стратегів: простого стримування російського наступу може бути недостатньо. НАТО необхідно позбавити супротивника можливості продовжувати війну ще до того, як його сили досягнуть кордонів Альянсу.

Нова концепція передбачає знищення як наступаючих підрозділів, а й усієї інфраструктури, що забезпечує їх боєздатність. Серед потенційних цілей – військові бази, склади озброєнь, підприємства оборонної промисловості та об'єкти постачання.

Гринкевич пояснив цю логіку у своїй "теорії перемоги", представленій у Варшаві. За його словами, спочатку сили НАТО повинні зупинити першу хвилю нападу, а потім зруйнувати систему, яка дає змогу противнику продовжувати бойові дії.

Для реалізації стратегії будуть потрібні ракети великої дальності та безпілотники. США розвивають арсенал Tomahawk та ATACMS, а європейські країни нарощують можливості виробництва Storm Shadow, SCALP та Taurus.

Йдеться про конвенційне озброєння: нова концепція не передбачає обов'язкового застосування ядерної зброї.

Фактично НАТО розглядає підхід, який Україна вже використовує у війні проти Росії: знищувати не лише війська на передовій, а й джерела їхнього озброєння, постачання та виробництва.

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Джерело: https://www.wsj.com/world/europe/natos-new-defense-plan-would-mean-strikes-deep-inside-russia-cd703f14
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