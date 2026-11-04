НАТО змінює правила війни з Росією: по яким об'єктам готується бити Альянс

НАТО переглядає військову стратегію у разі можливого зіткнення з Росією. Замість виключно оборонної моделі Альянс розглядає можливість завдавати високоточних ударів по військових та промислових об'єктах супротивника далеко за лінією фронту. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

У червні високопоставлені військові командувачі та представники країн НАТО вперше зібралися на спеціалізованому симпозіумі Deep Strike Symposium. Його організував головнокомандувач об'єднаними силами Альянсу у Європі американський генерал Алексус Гринкевич.

Головний висновок військових стратегів: простого стримування російського наступу може бути недостатньо. НАТО необхідно позбавити супротивника можливості продовжувати війну ще до того, як його сили досягнуть кордонів Альянсу.

Нова концепція передбачає знищення як наступаючих підрозділів, а й усієї інфраструктури, що забезпечує їх боєздатність. Серед потенційних цілей – військові бази, склади озброєнь, підприємства оборонної промисловості та об'єкти постачання.

Гринкевич пояснив цю логіку у своїй "теорії перемоги", представленій у Варшаві. За його словами, спочатку сили НАТО повинні зупинити першу хвилю нападу, а потім зруйнувати систему, яка дає змогу противнику продовжувати бойові дії.

Для реалізації стратегії будуть потрібні ракети великої дальності та безпілотники. США розвивають арсенал Tomahawk та ATACMS, а європейські країни нарощують можливості виробництва Storm Shadow, SCALP та Taurus.

Йдеться про конвенційне озброєння: нова концепція не передбачає обов'язкового застосування ядерної зброї.

Фактично НАТО розглядає підхід, який Україна вже використовує у війні проти Росії: знищувати не лише війська на передовій, а й джерела їхнього озброєння, постачання та виробництва.

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