Пентагон збере "вузьке коло" НАТО: які країни залишили за бортом

Адміністрація президента США Дональда Трампа готує у Польщі зустріч, присвячену майбутньому НАТО, проте запрошення отримали далеко не всі європейські союзники. Серед країн, які, за даними Politico, не були включені у формат, опинилися Велика Британія, Франція та держави Балтії.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

Видання посилається на шістьох європейських дипломатів, знайомих із підготовкою заходу. За їхніми словами, зустріч наступного місяця очолить заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі. Формально вона представлена як робоче обговорення, проте за змістом йдеться про майбутній устрій Північноатлантичного альянсу.

Саме склад учасників викликав питання у європейських столиць. Великобританія та Франція мають значні військові можливості, а країни Балтії знаходяться безпосередньо на східному фланзі НАТО і розглядають російську загрозу як одну з головних безпекових проблем.

Деякі дипломати побоюються, що Вашингтон навмисно формує вужче коло держав для обговорення ключових питань Альянсу. Один із представників виключеної країни заявив, що союзники поки не розуміють критеріїв відбору учасників та цілей зустрічі.

“Ми робимо все, що від нас вимагають. Ми намагаємося зрозуміти, які критерії та яка мета цих зустрічей", — сказав дипломат.

Ситуація особливо чутлива на тлі війни Росії проти України, що триває, і дискусій про розподіл витрат усередині НАТО. Європейські країни одночасно нарощують оборонні бюджети, збільшують виробництво озброєнь та обговорюють необхідність зміцнення східного флангу.

Якщо інформація Politico підтвердиться, формат зустрічі може стати новим джерелом напруги всередині Альянсу. Для європейських союзників питання тепер полягає не лише в тому, які рішення будуть ухвалені в Польщі, а й у тому, хто саме матиме можливість впливати на формування майбутньої політики НАТО.

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