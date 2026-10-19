"Пора діяти без Вашингтона": в НАТО запропонували захистити Україну від російських ракет

Росія намагається компенсувати труднощі на полі бою ударами по критичній інфраструктурі України, розраховуючи зламати опір населення. Такої стратегії Москва дотримувалася і в Сирії, стверджує британський полковник Хеміш де Бреттон-Гордон у колонці The Telegraph. Західні союзники повинні терміново розглянути можливість посилення протиповітряної оборони України за допомогою власної авіації.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

Автор вважає, що російські атаки на енергетичні об'єкти особливо небезпечні в холодну пору року, коли перебої з опаленням та електрикою можуть торкнутися мільйонів людей. Розрахунок Кремля, як вважає експерт, полягає у тому, щоб посилити тиск на українське суспільство та змусити Київ піти на поступки.

При цьому Великобританія, Франція та інші держави НАТО мають значні військово-повітряні можливості. Де Бреттон-Гордон закликав союзників не чекати на рішення Вашингтона, а вивчити варіант оборонної місії, яка могла б прикривати окремі регіони України від ракетних і безпілотних атак.

Як аргумент він нагадав про досвід застосування британських та французьких засобів протиповітряної оборони для перехоплення іранських безпілотників на Близькому Сході. Однак перенесення подібної практики на український театр військових дій потребуватиме ретельного планування та заходів захисту літаків союзників.

Окремою проблемою залишається ціна боєприпасів. Зокрема, ракети для винищувачів F-35 можуть коштувати мільйони доларів за одиницю, що робить постійне відбиття масових атак дорогим завданням.

На думку полковника, західна допомога має включати не лише захист піднебіння, а й відновлення енергетичної інфраструктури, створення резервних потужностей та підтримку економіки. У поєднанні зі стійкістю української оборони це, вважає він, може обмежити можливості Москви і підвищити шанси Києва досягти справедливого світу на вигідніших умовах.

При цьому йдеться про пропозицію експерта, а не про оголошене рішення НАТО направити авіацію для захисту українського повітряного простору.

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