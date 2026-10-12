Росія сама штовхає Європу до посилення допомоги Україні: у НАТО зробили жорстку заяву

Європейським країнам слід збільшувати підтримку України у відповідь на російські гібридні атаки. Про це заявив верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич в інтерв'ю Bloomberg.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

За його словами, дії Данії та Німеччини, які збільшили допомогу Києву після гібридних атак на своїй території, демонструють правильний підхід до протидії російському тиску. Генерал вважає, що подібні рішення дають Москві зрозуміти: досягти своїх цілей у такий спосіб не вдасться.

"Це адекватні заходи реагування, які показують Росії, що цілі, яких вона прагне досягти, є недосяжними", — наголосив Гринкевич.

При цьому у Європі посилюються політичні сили, які виступають проти подальшої підтримки України. На думку військового, особливо помітна ця тенденція може стати на тлі ключових виборів, запланованих на 2027 рік.

Однак Гринкевич висловив упевненість, що згодом європейські політики усвідомлюють значення України для безпеки всього континенту. Він переконаний, що підтримка Києва відповідає не лише інтересам України, а й національним інтересам європейських держав.

Коментуючи перспективи завершення російсько-української війни та можливий вплив домовленостей президента США Дональда Трампа з Росією у сфері дизельного палива, генерал вважав за краще зосередитися на військовій стороні питання.

"Вікна можливостей відкриваються та закриваються. Ми маємо шукати такі можливості та використовувати їх, поки вони є", — заявив він.

Таким чином, у НАТО закликають Європу не послаблювати підтримку Києва та водночас уважно стежити за змінами воєнної та політичної ситуації. Головне посилення генерала у тому, що зволікання може коштувати Європі втрачених можливостей зміцнити власну безпеку.

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