logo_ukra

BTC/USD

84057

ETH/USD

2563.82

USD/UAH

44.89

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ НАТО Росія сама штовхає Європу до посилення допомоги Україні: у НАТО зробили жорстку заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія сама штовхає Європу до посилення допомоги Україні: у НАТО зробили жорстку заяву

Головнокомандувач силами НАТО в Європі закликав використовувати можливості для підтримки Києва, доки вони відкриті

12 жовтня 2026, 07:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Європейським країнам слід збільшувати підтримку України у відповідь на російські гібридні атаки. Про це заявив верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич в інтерв'ю Bloomberg.

Росія сама штовхає Європу до посилення допомоги Україні: у НАТО зробили жорстку заяву

НАТО. Фото: з відкритих джерел

За його словами, дії Данії та Німеччини, які збільшили допомогу Києву після гібридних атак на своїй території, демонструють правильний підхід до протидії російському тиску. Генерал вважає, що подібні рішення дають Москві зрозуміти: досягти своїх цілей у такий спосіб не вдасться.

"Це адекватні заходи реагування, які показують Росії, що цілі, яких вона прагне досягти, є недосяжними", — наголосив Гринкевич.

При цьому у Європі посилюються політичні сили, які виступають проти подальшої підтримки України. На думку військового, особливо помітна ця тенденція може стати на тлі ключових виборів, запланованих на 2027 рік.

Однак Гринкевич висловив упевненість, що згодом європейські політики усвідомлюють значення України для безпеки всього континенту. Він переконаний, що підтримка Києва відповідає не лише інтересам України, а й національним інтересам європейських держав.

Коментуючи перспективи завершення російсько-української війни та можливий вплив домовленостей президента США Дональда Трампа з Росією у сфері дизельного палива, генерал вважав за краще зосередитися на військовій стороні питання.

"Вікна можливостей відкриваються та закриваються. Ми маємо шукати такі можливості та використовувати їх, поки вони є", — заявив він.

Таким чином, у НАТО закликають Європу не послаблювати підтримку Києва та водночас уважно стежити за змінами воєнної та політичної ситуації. Головне посилення генерала у тому, що зволікання може коштувати Європі втрачених можливостей зміцнити власну безпеку.

Читайте також на порталі "Коментарі" — угодою з РФ Трамп підставив США: що тепер кажуть у Республіканській партії.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-11/nato-commander-says-ukraine-aid-will-deter-putin-s-europe-threat?srnd=homepage-europe
Теги:

Новини

Всі новини