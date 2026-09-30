Рютте відреагував на ядерні погрози Росії щодо НАТО: що заявив генсек

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Slava Kot
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не бачить безпосередньої загрози ядерного удару Росії по країнах НАТО. Таким чином очільник Північноатлантичного альнсу відреагував на нещодавнє попередження Москви щодо ситуації навколо Калінінградської області.
Марк Рютте. Фото з відкритих джерел
30 вересня у Брюсселі Марк Рютте відповів на запитання журналістів щодо того, чи став реальнішим ризик застосування Росією ядерної зброї проти країн НАТО, зокрема держав Балтії.
Далі Рютте наголосив, що Альянс мав відреагувати на російські заяви та чітко нагадати про свій оборонний характер.
Нагадаємо, що напередодні Росія передала НАТО дипломатичний документ, у якому застерегла Альянс від можливих дій щодо Калінінграда. За інформацією Reuters, Москва заявила, що спроба ізолювати Калінінград може мати серйозні військові наслідки, включно із застосуванням ядерної зброї з боку РФ.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Держдумі РФ закликали вдарити по Україні ядерною зброєю.
Також "Коментарі" писали, що у Брюсселі підтвердили отримання російського листа з ядерними погрозами та заявили, що дії та навчання НАТО не створюють загрози російській території, зокрема щодо Калінінграду.