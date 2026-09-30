Рютте відреагував на ядерні погрози Росії щодо НАТО: що заявив генсек

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не бачить безпосередньої загрози ядерного удару Росії по країнах НАТО. Таким чином очільник Північноатлантичного альнсу відреагував на нещодавнє попередження Москви щодо ситуації навколо Калінінградської області.

Марк Рютте. Фото з відкритих джерел

30 вересня у Брюсселі Марк Рютте відповів на запитання журналістів щодо того, чи став реальнішим ризик застосування Росією ядерної зброї проти країн НАТО, зокрема держав Балтії.

"Ні, це не так. Путін знає, що ніколи не зможе перемогти НАТО, тому я не сприймаю це аж так серйозно", — зазначив генсек.

Далі Рютте наголосив, що Альянс мав відреагувати на російські заяви та чітко нагадати про свій оборонний характер.

"Припиніть ядерні погрози – це абсолютно недоречно й не допомагає. І передусім припиніть війну в Україні, яка є неспровокованою агресивною війною", – звернувся Рютте до російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, що напередодні Росія передала НАТО дипломатичний документ, у якому застерегла Альянс від можливих дій щодо Калінінграда. За інформацією Reuters, Москва заявила, що спроба ізолювати Калінінград може мати серйозні військові наслідки, включно із застосуванням ядерної зброї з боку РФ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Держдумі РФ закликали вдарити по Україні ядерною зброєю.

Також "Коментарі" писали, що у Брюсселі підтвердили отримання російського листа з ядерними погрозами та заявили, що дії та навчання НАТО не створюють загрози російській території, зокрема щодо Калінінграду.