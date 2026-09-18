У разі нападу РФ Словаччина підніме руки вгору: Фіцо шокував новою заявою

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не хоче, щоб його країну було втягнуто у збройний конфлікт у разі застосування статті 5 Північноатлантичного договору. Про це глава словацького уряду сказав під час виступу перед студентами та співробітниками лікарні у Прешові.

Роберт Фіцо. Фото: з відкритих джерел

Фіцо розкритикував європейських політиків за, за його словами, войовничу риторику та заявив, що не розуміє, з ким саме Європа збирається воювати.

"Заради Бога, з ким ми хочемо боротися? З ким?", — сказав словацький прем'єр, розмірковуючи про дискусія навколо безпеки Європи.

При цьому під час виступу Фіцо не назвав Росію агресором чи безпосереднім джерелом військової загрози для Європи. Основну увагу він приділив ризикам, які, на його думку, можлива пряма участь країн НАТО у війні.

Окремо прем'єр висловився про статтю 5 договору НАТО. Вона закріплює принцип колективної оборони: збройний напад на одного або кількох членів Альянсу розглядається як напад на всіх, після чого союзники зобов'язуються надавати допомогу. У цьому конкретна форма допомоги визначається кожним державою самостійно.

"Я не хочу, щоб Словаччина стала частиною якогось військового конфлікту через якусь 5-ту статтю", — заявив Фіцо.

Він також запропонував уявити ситуацію, за якої Словаччині довелося б направити тисячі військовослужбовців для участі у бойових діях.

"Як прем'єр-міністр я робитиму все для того, щоб Словаччина ніколи не була втягнута у військовий конфлікт", — наголосив глава уряду.

Заяви Фіцо пролунали на тлі дискусій усередині НАТО про можливі ризики подальшої ескалації війни Росії проти України та безпеки східного флангу Альянсу.

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