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Відповідь НАТО: у разі нападу РФ Альянс завдасть ударів по об'єктах у РФ та Білорусі

«Теорія перемоги» Блоку: генерал Гринкевич розкрив деталі плану знищення логістики РФ для відбиття можливої агресії

13 жовтня 2026, 09:48
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Недилько Ксения

План оборони Північноатлантичного альянсу у разі ймовірної агресії з боку Російської Федерації передбачає негайне вогневе ураження стратегічних об'єктів противника в Білорусі, Калінінграді та під Санкт-Петербургом. Нова військова концепція спрямована на швидку дезорганізацію управління військами окупантів.

Відповідь НАТО: у разі нападу РФ Альянс завдасть ударів по об'єктах у РФ та Білорусі

Ілюстративне фото

Затверджена оборонна стратегія має на меті ліквідувати систему забезпечення та командування нападників на початковому етапі. Такий крок, за задумом розробників, дозволить стримати експансію супротивника без необхідності його тотального розгрому, що суттєво знизить ймовірність переростання конфлікту в глобальну, зокрема ядерну, війну. Деталями аналітичного документа поділився верховний главнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич, передає The Wall Street Journal.

"Ворожі формування будуть позбавлені поповнення, — зазначає топкомандувач Альянсу, описуючи механізм роботи плану, — командири супротивника не зможуть контролювати свої сили. Ворожі сили та допоміжні засоби будуть скорочені та знищені".

Він також підкреслив, що військовий блок не ставить собі за мету повалення російського уряду, а зосереджений лише на ліквідації безпосередньої загрози.

Згідно з положеннями плану, одночасно із відбиттям наступу далекобійні ракетні системи НАТО атакуватимуть ворожі центри прийняття рішень та вузли протиповітряної оборони, розгорнуті в Калінінградському ексклаві, біля Санкт-Петербурга та на білоруській території.

"Ми прагнемо лише зупинити будь-який напад на корені", — наголошує Алексус Гринкевич.

Реалізація цієї доктрини покликана зірвати плани Кремля щодо завоювання переваги в повітрі. Це, своєю чергою, надасть можливість сухопутним підрозділам союзників, зокрема П'ятому корпусу армії США, оперативно перейти у контрнаступ і захистити суверенні кордони країн-членів Альянсу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Естонія розпочала масштабне постійне переміщення своїх військових підрозділів ближче до рубежів із Російською Федерацією та активно інвестує в далекобійне озброєння, здатне уражати цілі в глибокому тилу ворога.



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