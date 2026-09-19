«Втратять набагато більше, ніж отримають»: у НАТО попередили Росію про наслідки атаки

Росія зіткнеться з масштабною військовою відповіддю, якщо наважиться атакувати одного з членів НАТО. На цьому наголосив голова Військового комітету Альянсу, італійський адмірал Джузеппе Каво Драгоне під час щорічної зустрічі керівників НАТО.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Альянс підготував близько 4 тисяч сторінок оперативних планів для східного флангу. Вони передбачають різні сценарії — від локальної кризи або обмеженого втручання на території союзників до ситуації, за якої може бути задіяна стаття 5 Північноатлантичного договору.

Драгоне підкреслив, що оборонне планування НАТО передбачає координацію дій країн-учасниць та можливість оперативного розгортання військових сил за різкого погіршення ситуації.

"Альянс готовий. Структура готова. Військові, система та озброєння готові", — заявив італійський адмірал.

Особливу увагу голова Військового комітету надав саме фактору стримування. За його словами, потенційний противник має розуміти наслідки можливого нападу ще до ухвалення рішення про початок військової операції.

Драгоне заявив, що у разі збройного конфлікту противник зазнає значно серйозніших втрат, ніж зможе розраховувати отримати внаслідок агресії.

Саме тому, за його словами, демонстрація готовності НАТО є важливою частиною стратегії запобігання війні. Сенс підходу полягає не лише у здатності відповісти на напад, а й у тому, щоб потенційна ціна такого рішення була очевидною заздалегідь.

Заява прозвучала на тлі підвищеної уваги НАТО до безпеки східного флангу Альянсу та можливих загроз Росії. Країни регіону останніми роками посилюють оборонне планування, проводять спільні навчання та збільшують присутність союзних військ.

При цьому стаття 5 передбачає принцип колективної оборони, проте конкретні дії союзників у разі нападу визначаються залежно від обставин.

У НАТО таким чином роблять ставку на те, щоб потенційний супротивник не сумнівався: напад на одного союзника означає зіткнення не з окремою країною, а з колективною системою оборони Альянсу.

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