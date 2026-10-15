Де прорахувався Трамп: який важливий об'єкт відновив Іран після атак США

Іран завершив відновлення виробничих потужностей газового родовища "Південний Парс", пошкоджених під час війни США та Ізраїлю проти Ісламської Республіки. Про це повідомило іранське агентство Fars з посиланням на виконувача обов'язків міністра нафти Хаміда Борда.

Іран. Фото: з відкритих джерел

За словами посадовця, ремонтні роботи на постраждалих об'єктах завершено. Це має допомогти відновити видобуток та зміцнити енергетичну систему країни перед зимовим періодом, коли попит на паливо традиційно зростає.

Раніше заступник міністра нафти з питань планування Ахмад Зерааткар повідомляв, що до кінця вересня Ірану вдалося повернути в експлуатацію близько половини пошкоджених потужностей. На відновлених ділянках уже відновили видобуток газу.

Паралельно Тегеран збільшує запаси палива для електростанцій. За даними, наведеними іранськими офіційними особами, вони досягли 90% необхідного рівня – приблизно на 25% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Влада розраховує, що відновлення газовидобутку та збільшення резервів допоможуть скоротити розрив між виробництвом і споживанням енергії, а також знизити ризик перебоїв в електропостачанні взимку.

"Південний Парс" розташований у Перській затоці і є одним із ключових газових родовищ Ірану. Тому пошкодження його інфраструктури створює серйозні ризики для внутрішнього паливного балансу країни та роботи енергетичного сектора.

Заява про завершення ремонту стала важливим сигналом для внутрішнього ринку, але сама по собі ще не гарантує відсутності зимового дефіциту. На ситуацію впливатимуть фактичні обсяги видобутку, стан відновленого обладнання та рівень споживання газу та електроенергії.

Поки Тегеран робить ставку на відновлення пошкодженої інфраструктури та накопичення палива, прагнучи знизити наслідки військових ударів для енергетичної безпеки країни.

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