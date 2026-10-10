logo_ukra

BTC/USD

82724

ETH/USD

2493.12

USD/UAH

44.89

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Близький Схід Іран хоче об'єднатися з РФ: Пезешкіан запропонував новий формат співробітництва
commentss НОВИНИ Всі новини

Іран хоче об'єднатися з РФ: Пезешкіан запропонував новий формат співробітництва

Іран хоче об'єднатися з країнами СНД, фактично приєднатися до структури, яку Москва курирує

10 жовтня 2026, 11:02
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Ірану Масуд Пезешкіан запропонував створити формат співробітництва "країни СНД Іран", який має поглибити економічні, енергетичні та транспортні зв'язки держав регіону. З ініціативою він виступив на саміті СНД у Туркменістані, повідомляє іранське агентство Fars.

Іран хоче об'єднатися з РФ: Пезешкіан запропонував новий формат співробітництва

Іран. Фото: з відкритих джерел

За словами Пезешкіана, на тлі воєн, криз, зовнішнього тиску та перебоїв у торгівлі країнам необхідно зміцнювати регіональні зв'язки та шукати альтернативні маршрути постачання товарів.

Іран, як наголосив президент, здатний стати важливою транспортною ланкою між Центральною Азією, Євразією та міжнародними морськими шляхами. Зокрема, Тегеран розраховує використовувати можливості портів у Перській та Оманській затоках, включаючи Чабахар.

Окремо Пезешкіан підтримав розвиток транспортного коридору, який має зв'язати Центральну Азію, Південну Азію та Європу через Каспійське море із використанням іранської інфраструктури. Реалізація подібних проектів могла б розширити торгові можливості учасників та зміцнити позиції Ірану в регіональній логістиці.

Президент також зазначив, що Іран вперше бере участь у саміті СНД як спеціально запрошена країна. На його думку, це відкриває додаткові можливості розвитку відносин з державами об'єднання.

Крім економіки, Пезешкіан порушив питання безпеки. Він заявив, що стабільність країн регіону взаємопов'язана, і закликав вирішувати конфлікти дипломатичним шляхом на основі взаємної поваги без погроз і тиску.

Поки що ініціатива залишається пропозицією Тегерана: про конкретні механізми нового формату та терміни його створення не повідомлялося. Проте прагнення Ірану розширити транспортне співробітництво може стати важливим чинником у боротьбі торгових маршрутів Євразії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — США готуються до нового загострення з Іраном: який наказ отримав Пентагон.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини