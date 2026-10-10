Іран хоче об'єднатися з РФ: Пезешкіан запропонував новий формат співробітництва

Президент Ірану Масуд Пезешкіан запропонував створити формат співробітництва "країни СНД Іран", який має поглибити економічні, енергетичні та транспортні зв'язки держав регіону. З ініціативою він виступив на саміті СНД у Туркменістані, повідомляє іранське агентство Fars.

Іран. Фото: з відкритих джерел

За словами Пезешкіана, на тлі воєн, криз, зовнішнього тиску та перебоїв у торгівлі країнам необхідно зміцнювати регіональні зв'язки та шукати альтернативні маршрути постачання товарів.

Іран, як наголосив президент, здатний стати важливою транспортною ланкою між Центральною Азією, Євразією та міжнародними морськими шляхами. Зокрема, Тегеран розраховує використовувати можливості портів у Перській та Оманській затоках, включаючи Чабахар.

Окремо Пезешкіан підтримав розвиток транспортного коридору, який має зв'язати Центральну Азію, Південну Азію та Європу через Каспійське море із використанням іранської інфраструктури. Реалізація подібних проектів могла б розширити торгові можливості учасників та зміцнити позиції Ірану в регіональній логістиці.

Президент також зазначив, що Іран вперше бере участь у саміті СНД як спеціально запрошена країна. На його думку, це відкриває додаткові можливості розвитку відносин з державами об'єднання.

Крім економіки, Пезешкіан порушив питання безпеки. Він заявив, що стабільність країн регіону взаємопов'язана, і закликав вирішувати конфлікти дипломатичним шляхом на основі взаємної поваги без погроз і тиску.

Поки що ініціатива залишається пропозицією Тегерана: про конкретні механізми нового формату та терміни його створення не повідомлялося. Проте прагнення Ірану розширити транспортне співробітництво може стати важливим чинником у боротьбі торгових маршрутів Євразії.

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