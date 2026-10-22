Миру не буде: яку команду Трамп готується дати одразу після виборів

США та Ізраїль розробляють плани нової військової операції проти Ірану, яку можуть розпочати після проміжних виборів до американського Конгресу 3 листопада. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на американських та ізраїльських чиновників.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, підготовка до можливих ударів активізувалася. Військові відомства двох країн проводять навчання, включаючи польоти над Іраком для відпрацювання маневрів, необхідних для нанесення авіаударів. Цього тижня міністр оборони США Піт Хегсет зустрівся в Ізраїлі з прем'єр-міністром Біньяміна Нетаньяху, щоб обговорити подальші дії.

Серед потенційних цілей операції називаються енергетична інфраструктура Ірану, ядерні об'єкти, а також запаси ракет та безпілотників. Деякі американські чиновники вважають, що нова масштабна серія атак здатна завдати серйозного удару по іранській економіці та змусити Тегеран піти на поступки за столом переговорів.

Проте успіх такого сценарію не гарантовано. Попередня фаза інтенсивних американо-ізраїльських ударів, що проходила з лютого до квітня, супроводжувалася зростанням світових цін на енергоносії та інфляції, загостренням ситуації на Близькому Сході та скороченням американських запасів ракет-перехоплювачів.

Крім того, Дональд Трамп наразі не дав остаточної згоди на відновлення масштабної операції. За інформацією NYT, цього місяця він уже блокував плани ударів, незважаючи на високу готовність військових.

Паралельно Вашингтон продовжує дипломатичні контакти, використовуючи загрозу нової війни для тиску на Іран з питань ядерної програми та контролю над Ормузькою протокою. Проте Тегеран не готовий обговорювати ядерні поступки на етапі переговорів.

У Білому домі заявили, що не коментують можливих військових планів. При цьому адміністрація Трампа наголошує, що всі варіанти залишаються на столі, щоб не допустити появи у Ірану ядерної зброї.

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