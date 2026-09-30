Що сталося на переговорах між США та Іраном: чому Трамп заговорив про новий удар

Спроби Катару досягти дипломатичного прориву між США та Іраном поки не принесли помітного результату. Як повідомляє Axios з посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів, сторони, як і раніше, не готові суттєво коригувати свої позиції.

Іран. Фото: з відкритих джерел

У центрі переговорів є відразу кілька важливих питань. Іран наполягає на знятті американської морської блокади та пов'язаних з нею обмежень, тоді як Вашингтон вимагає від Тегерана конкретних поступок у ядерній сфері.

Катарські посередники запропонували компромісний варіант, який мав одночасно врахувати вимоги обох сторін. Посередник Алі аль-Таваді обговорював документ із міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі в Нью-Йорку, а потім провів переговори у Вашингтоні з Джаредом Кушнером та американськими представниками. Віце-президент Джей Ді Венс був присутній на частині зустрічі.

Ще вранці у Білому домі розраховували на просування. Американські чиновники характеризували переговори як конструктивні та заявляли, що Тегеран нібито демонструє готовність до гнучкості з ядерного питання.

Однак подальший розвиток подій виявився менш оптимістичним. За інформацією Axios, суттєвого зрушення досягти не вдалося. Джерела видання описують ситуацію як фактичний глухий кут: Іран вимагає умов, на які Вашингтон поки не згоден, а американська сторона вважає, що має досить сильну позицію для відмови від компромісу.

Додатковим чинником напруги стали заяви Дональда Трампа. Раніше він відкинув іранську пропозицію, проте пізніше заявив Axios, що очікує на нові переговори з Тегераном. Катар та інші посередники продовжують передавати сторонам пропозиції та намагатися змінити формулювання можливої угоди.

Тим часом, представники Ірану продовжують наполягати на дипломатичному варіанті. Однак відсутність взаємних поступок зберігає ризик подальшої ескалації та відновлення масштабних бойових дій.

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