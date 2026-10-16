США оголосили блокаду Ірану, але танкери все одно прориваються: як Тегеран перехитрив Трампа

Ірану вдалося відправити за кордон кілька партій зрідженого газу та авіаційного палива, незважаючи на морську блокаду США. За даними Reuters, Тегеран використав навантаження продукції з одного судна на інше в Оманській затоці, намагаючись зберегти хоча б частину енергетичного експорту.

Іран. Фото: з відкритих джерел

Як повідомили агентству чотири фахівці з морської безпеки, іранські вантажі могли маскуватися серед операцій, які проводять інші виробники з країн Перської затоки. Подібні схеми дозволяють утруднити відстеження походження палива, хоча власними силами не доводять незаконного проходження блокади.

Згідно з аналізом американської організації United Against Nuclear Iran (UANI), із середини липня з Оманської затоки вийшли як мінімум вісім газовозів. Крім того, у вересні танкер із іранським авіаційним паливом прибув до М'янми. Шість газовозів та судно з паливом, за даними Reuters, перебувають під санкціями США.

Загальний обсяг вивезеного газу оцінюється приблизно в 4,1 млн. барелів. Деякі партії перевантажували поблизу оманських міст Шинас і Сохар, інші судна чекали на можливість продовжити шлях.

Проте американське Центральне командування наполягає, що блокада залишається ефективною. Представник військових пояснив Reuters, що кожне судно перевіряють окремо, а його присутність у списку санкцій не означає автоматичного порушення обмежень. За даними CENTCOM, за три місяці операції 135 суден розгорнули, а чотири торгові судна вивели з ладу.

Тим часом, аналітична компанія Kpler зафіксувала у вересні нульовий експорт іранської нафти – вперше з початку її спостережень у 2013 році.

Таким чином, окремі поставки продовжуються, але говорити про повноцінне відновлення експорту поки що не доводиться. Головне питання – чи зможуть США перекрити маршрути, що залишилися, через які Тегеран намагається продавати енергетичні ресурси.

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