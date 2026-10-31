Трамп може наважитися на нову війну: хто терміново намагається зупинити ескалацію

Катар намагається запобігти новому воєнному конфлікту між США та Іраном, домагаючись поновлення прямих переговорів між країнами. Посередники сподіваються узгодити перші кроки до дипломатичного врегулювання ще до проміжних виборів у Сполучених Штатах. Про це повідомляє Axios із посиланням на дипломатичні джерела.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У п'ятницю представники Катару провели у Тегерані переговори тривалістю понад 12 годин. Контакти мають продовжитись у Досі. При цьому посередники постійно координували свої дії із Білим домом. За словами одного з джерел, сторони вже досягли певного прогресу, проте остаточної угоди поки що немає.

Доха пропонує Вашингтону та Тегерану обмінятися кількома взаємними поступками, які можна реалізувати протягом найближчих днів. Це має створити умови для повернення до обговорення іранської ядерної програми.

Головна перешкода – черговість поступок. Адміністрація Дональда Трампа вимагає від Ірану кроків у ядерній сфері. Тегеран, навпаки, наполягає на знятті морської блокади, розморожуванні активів та можливості відновити нафтовий експорт.

Один із компромісних варіантів передбачає допуск інспекторів ООН до пошкоджених ядерних об'єктів Ірану. Натомість Вашингтон міг би частково послабити тиск санкцій.

Однак усередині американської адміністрації немає єдності. Міністр оборони Піт Гегсет та держсекретар Марко Рубіо скептично ставляться до перспектив угоди. Віце-президент Джей Ді Венс, а також представники Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер, навпаки, зацікавлені у продовженні дипломатії.

Додаткову тривогу викликають майбутні вибори у США. Регіональні держави переконують Тегеран не прогаяти можливості домовитися зараз. За оцінкою одного американського чиновника, можлива поразка республіканців може спонукати Трампа до демонстрації військової сили.

Сам президент США стверджує, що переговори тривають і поки не вважає за необхідне поспішати з рішеннями. Проте дипломатичні зусилля Катару показують, як серйозно в регіоні побоюються нового витка протистояння.

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