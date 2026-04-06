Трамп несподівано пішов на поступку Ірану: яке несподіване рішення прийняте

Сполучені Штати та Іран наразі ведуть інтенсивні переговори за участі регіональних посередників, серед яких Пакистан, Єгипет та Туреччина, щодо можливого 45-денного перемир’я, яке може стати першим кроком до завершення поточної війни в регіоні. Обговорення тривають, однак експерти та джерела вказують на низьку ймовірність швидкого укладання угоди протягом найближчих 48 годин.

За даними Axios, переговори відбуваються як через прямі контакти спеціального представника США Стівена Віткоффа з іранським міністром закордонних справ Аббасом Арагчі, так і через регіональні канали. Джерела відзначають, що обговорювана угода має бути двоетапною: перший етап передбачає 45-денне припинення вогню, яке дозволить обом сторонам узгодити ключові умови для остаточного завершення бойових дій. Другий етап закріплює повне припинення вогню та створює основу для довготривалого миру.

Хоча ймовірність досягнення часткової угоди протягом найближчих двох днів невелика, ця дипломатична ініціатива вважається останнім шансом уникнути масштабної ескалації. Без перемир’я можливі серйозні наслідки, включно з ударами по іранській цивільній інфраструктурі та у відповідь – по енергетичних і водних об’єктах у країнах Перської затоки.

Раніше адміністрація президента США Дональда Трампа встановила 10-денний термін для досягнення угоди, який спочатку мав спливти в понеділок, але був продовжений ще на один день. За словами джерел, США вже підготували план потенційних ударів по енергетичних об’єктах Ірану у рамках американо-ізраїльської кампанії, проте продовження переговорів відкриває останню можливість дипломатичного врегулювання конфлікту.

