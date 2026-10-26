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Трампу може вистачити одного наказу: яку масштабну операцію проти Ірану готують США

Американські війська на Близькому Сході готові розпочати бойові дії протягом 96 годин

26 жовтня 2026, 12:52
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Кравцев Сергей

Військові США на Близькому Сході мають у своєму розпорядженні сили, достатні для початку масштабної операції проти Ірану протягом 96 годин після наказу Дональда Трампа. Про це CNN повідомили неназвані американські чиновники, знайомі із планами військового командування.

Трампу може вистачити одного наказу: яку масштабну операцію проти Ірану готують США

Іран. Фото: з відкритих джерел

За даними телеканалу, мова може йти не про серію обмежених ударів по радарах, пускових установках та інших об'єктах, які противник здатний швидко відновити, а про значно масштабнішу кампанію. "Це буде масштабна операція", — заявив один із співрозмовників CNN.

Деякі чинні та колишні американські чиновники вважають, що питання полягає скоріше в часі можливого вирішення, ніж у намірі розпочати нову операцію. За їхніми оцінками, наказ може бути до кінця року, причому одним з найімовірніших періодів називають час після проміжних виборів у США.

Втім, джерела наголошують: остаточна позиція Трампа наразі невідома. Раніше президент США демонстрував готовність до певних дій, але в останній момент відмовлявся від них. Тому плани військових не означають, що рішення про початок наступу вже ухвалено.

Американські військові також враховують, що Іран краще вивчив тактику США і може становити серйознішу загрозу для атакуючих сил. Це здатне ускладнити знищення намічених цілей та підвищити ризики затяжного протистояння.

За інформацією джерел CNN, останні оцінки американської розвідки показують, що Іран та єменські хусити серйозно сприймають ймовірність нових ударів з боку США та, можливо, Ізраїлю.

У разі початку операції Тегеран та хусити можуть оперативно відповісти атаками на американські війська у регіоні. Не виключається і загроза його межами. Таким чином, потенційна кампанія ризикує перерости у ширший конфлікт, наслідки якого можуть торкнутися відразу кількох країн Близького Сходу.

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Джерело: https://edition.cnn.com/2026/10/26/politics/us-iran-strike-plans-trump?Date=20261026&Profile=CNN,CNN+International&utm_content=1792996701&utm_medium=social&utm_source=facebook
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