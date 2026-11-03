Три сценарії Трампа для Ірану: в оточенні президента США назрів розкол через нову війну

Президент США Дональд Трамп розглядає одразу три варіанти подальших дій щодо Ірану: укладання мирної угоди, відновлення військової операції чи продовження економічного тиску. Про це повідомляє Axios з посиланням на коментарі американського лідера та джерела в його оточенні.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Сам Трамп стверджує, що не має наміру поспішати з рішенням. За його словами, американський тиск вже завдав Ірану серйозних фінансових збитків, а переговори тривають і проходять успішно. При цьому президент вважає, що Тегеран хоче домовитись, але не демонструє очікуваної терміновості.

Однак усередині адміністрації США немає єдності. Віце-президент Джей Ді Венс та спецпосланець Стів Уіткофф виступають за дипломатичне врегулювання. Вони побоюються, що нові удари не змінять ситуації. Цю позицію, за даними Axios, підтримує більшість країн Перської затоки.

Протилежної думки дотримуються прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та міністр оборони США Піт Хегсет. Вони вважають, що Ірану не можна довіряти, і військове питання необхідно вирішити силою.

Третій варіант підтримують держсекретар Марко Рубіо, голова Мінфіну Скотт Бессент та директор ЦРУ Джон Реткліфф. Вони пропонують зберегти ситуацію без повномасштабної війни та угоди, продовжуючи економічний тиск. За оцінкою Реткліффа, затяжна криза може змусити Тегеран піти на поступки або спровокувати внутрішню нестабільність.

Тим часом Трамп заявив про можливість швидкої угоди, а Венс підтвердив, що Вашингтон бачить прогрес у переговорах. Головною умовою США залишається недопущення відновлення іранської ядерної програми.

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