Україна може допомогти: озвучено несподіване прохання союзників через когнфлікт на Близькому Сході

Президент України Володимир Зеленський прокоментував звернення союзників, що стосуються реагування на виклики, пов’язані з безпековою ситуацією на Близькому Сході. За його словами, міжнародні партнери цікавляться українським досвідом у захисті життя та організації оборонних систем. Про це глава держави повідомив на своїй сторінці в Telegram.

Фото: з відкритих джерел

Зеленський уточнив, що наразі надійшло 11 офіційних запитів від різних держав, зокрема сусідів Ірану, низки європейських країн та Сполучених Штатів.

"Чітка зацікавленість в українському досвіді захисту життя, відповідних перехоплювачах, системах РЕБ, тренуванні", — наголосив президент.

Він додав, що Україна готова надавати підтримку тим країнам, які допомагають самій Україні у забезпеченні безпеки громадян та захисті державного суверенітету.

"На частину запитів ми вже відповіли конкретними рішеннями, конкретною підтримкою", — зазначив Зеленський, підкресливши практичну реалізацію допомоги.

Раніше президент заявляв, що Україна здатна ділитися своїм бойовим досвідом і сучасними технологіями, набутими в ході війни з Росією, з союзниками на Близькому Сході. Зокрема, Київ вже направив експертів із безпілотних літальних апаратів для посилення охорони американських баз у Йорданії. Окрім того, українські спеціалісти консультуватимуть країни Перської затоки з питань протидії іранським дронам типу "Шахед".

Портал "Коментарі" вже писав, що загроза застосування російської ракети "Изделие-30" стосується не лише столиці України, а й усіх населених пунктів, які перебувають у радіусі її дії. Про це розповів у ефірі телеканалу Київ24 засновник компанії-виробника оборонної продукції "First Contact" Валерій Боровик. За його словами, технічні характеристики цієї ракети дозволяють завдавати ударів по цілях на значній відстані.