Війна в Ірані стала джекпотом для Путіна: озвучено вкрай небезпечний сценарій для світу

Ескалація конфлікту на Близькому Сході спричинила різкий стрибок світових цін на нафту, що створює вигідні умови для Росії. Проте, за словами керівника Центру досліджень Росії, дипломата та колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огризка, фінансові здобутки Кремля значною мірою визначатимуться реакцією Європи.

Фото: з відкритих джерел

Дипломат підкреслив, що тривалість високих цін на енергоносії безпосередньо пов’язана з тим, наскільки довго триватиме конфлікт в Ірані. Він нагадав про заяву Дональда Трампа, який прогнозував, що операція може завершитися протягом чотирьох тижнів.

"Цей термін не випадковий: якщо бойові дії затягнуться, ціни на нафту, що вже зросли, можуть залишатися високими. Це невигідно ні для США, ні для інших держав, які отримують прибуток від нарощування видобутку та продажу нафти у великих обсягах", – зазначив Огризко.

Він висловив упевненість, що конфлікт триватиме недовго. На основі аналізу перших днів операції, США здатні швидко подолати опір Ірану, якщо інтенсивність ударів залишатиметься на високому рівні.

Щодо того, чи зможе Росія використати ситуацію для власного збагачення, Огризко наголосив, що успіх Москви залежить не стільки від цін на нафту, скільки від позиції європейських країн.

"Якщо порти Балтики залишаться під жорстким контролем, і "тіньові" танкери будуть конфісковуватися, нафтові ціни не принесуть Росії значного прибутку, бо продавати її буде складно. Якщо ж Європа закриватиме очі на такі операції, тоді Росія безсумнівно заробить, і не мало", – пояснив він.

Портал "Коментарі" вже писав, що міністр будівництва та транспорту Угорщини Янош Лазар практично підтвердив, що інцидент із затриманням українських інкасаторів та вилученням грошей був спробою Будапешта відповісти на дії України щодо блокування роботи нафтопроводу "Дружба". Крім того, він натякнув на можливість подібних дій у майбутньому, якщо ситуація з транзитом нафти залишатиметься невирішеною.