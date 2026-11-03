Біля кордону Польщі з Росією розпочалася підозріла активність: Туск зробив заяву

Польські служби в ніч проти 3 листопада відреагували на підозрілу активність біля кордону з Росією. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що близько півночі отримав повідомлення від прикордонників про появу людей із ліхтариками на північній ділянці кордону. За його словами, влада оперативно направила туди додаткові сили і змогла запобігти можливій провокації. Про це повідомляє RMF24.

Дональд Туск. Фото: з відкритих джерел

Туск розповів про подію під час засідання Ради міністрів. Він наголосив, що ситуація вимагала негайного реагування, а польські служби діяли в умовах підвищеної готовності. При цьому прем'єр не уточнив, хто саме перебував біля кордону, скільки було людей і чи вдалося встановити їхні особи.

Глава уряду попередив, що напруженість на російському напрямі може зберігатись. За його словами, Польща заздалегідь отримувала відомості від власних розвідувальних структур та спецслужб союзників про ймовірні диверсії та серйозніші провокації в перші дні листопада.

Зокрема, йшлося про можливі спроби проникнення на польську територію озброєних осіб, а також акти саботажу, які, за оцінками розвідки, можуть організувати ворожі спецслужби.

Туск також повідомив, що про подібний сценарій попереджав головнокомандувач сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич. У зв'язку з інформацією, що надійшла, Варшава посилила охорону кордону, направивши туди додаткові підрозділи поліції та антитерористичні сили.

Польський прем'єр закликав зберігати пильність та не виключив подальших спроб дестабілізації. Проте подробиці нічного інциденту та докази причетності конкретних осіб поки що публічно не представлені.

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