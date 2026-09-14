Чи зможе Польща перемогти Росію за 6 тижнів: що не так із заявою Сікорського

Гучна заява глави МЗС Польщі Радослава Сікорського про здатність Варшави швидко перемогти Росію викликала чимало запитань. Міністр говорить про перевагу Польщі в авіації та навіть припускає, що польські сили могли б знищити російський нафтопереробний потенціал у рази швидше, ніж це зробила Україна. Наскільки реалістичною є оцінка Сікорського щодо військової переваги Польщі над Росією? Чи не недооцінює Сікорський потенціал Росії, говорячи фактично лише про перевагу в авіації? Наскільки важливими у потенційній війні були б російські дрони, ракети, КАБи, артилерія, людський ресурс, промислові можливості та здатність вести тривалу війну? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Путін та Сікорський

Сказане Сікорським назвати адекватним – важко

Експерт Аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник так прокоментував ситуацію:

"Коли я почув заяву Сікорського, мені стало страшно за його здоров'я, адже не можна так різко міняти наркодилера. Тому що ця заява є неадекватна навіть для будь-якого популізму. Це все одно, що Андора почне заявляти, що готова дати військову відсіч Іспанії і дійти до Мадриду".

Співрозмовник порталу "Коментарі" зазначив, виходячи з тактичної глибини самої Польщі, абсолютно неможливо уявити, що Польща після перших ударів Росії, після тої міцності, яка була в Росії в 2022-му і є зараз, включаючи ракети, балістику і авіацію, змогла взагалі користуватися своїми літаками. Не говорячи вже, що великі артилерійські дивізіони ППО, які були б знищені в перші години.

"Тому це не те, що неадекватна заява. Це неадекватна заява навіть для найбільших неадекватів, які можуть бути в політичному просторі. І жодне те, що перечислив пан Сікорський – авіація, артилерія, танки, їм би не допомогли. Тому що немає в них армії, яка готова воювати. Так само, як і населення Польщі не готове йти у військомати. Так само, як немає в них оброни взагалі якихось ліній, безпосередньо в самій Польщі, за які б східніше Вісли хтось міг зачепитися. Тому, підсумовуючи, єдине, що можна сказати – заява дуже неадекватна", – зазначив Микола Мельник.

Сікорський і компанія забули про декілька моментів

Політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький зазначив, здається, поляки дійсно настільки добре захищені ЗСУ, що перестали вважати армію Росії реальною загрозою, а потужність Росії просто скинули з ваг.

"При тому, що Росія легко розмінює на лічені кілометри мільйони одиниць м'яса, армія Польщі – 220 тисяч. Це з усіма, включно з технічним персоналом та чиновниками. ЗСУ мали перед Великою війною 215 тисяч саме військових, плюс військові підрозділи спецслужб та інші збройні структури, зараз це 880-990 тис. Туск тільки погрожував в серпні "створити найбільшу армію в Європі" – довести чисельність до 500 тисяч, але це поки навіть не плани, а лише декларації, навіть здалеку не підкріплені бюджетом і виробництвом", – зазначив політтехнолог.

При цьому він зверну увагу, що Польща не має ядерної зброї – ні своєї, ні розміщеної. Протяжність кордону з Білоруссю – менше 400 км. Ну, ще 200 км межі з Калініґрадской областю.

"Сікорський дійсно впевнений, що 28 танків, які цього року Польща відправила на цей кордон, зупинили би російську мільйонну армію хоч на годину? Тобто, удар армії Росії, коли що, вийде дуже "концентрованим". Але нехай навіть додати кордон з Україною, тобто, якщо Росія умовно не спершу зламає нас, щоб напасти далі на Польщу, а спробує взяти нас в лещата і з території Польщі. Це плюс ще 535 км. Разом близько 1100 км кордону під загрозою. Якщо на це розмазати 200 тисяч війська польського, вийде дуже ріденько. Ну, і Сікорський якось проігнорував і сучасний формат війни – передусім тисячі бойових дронів щодня. Польща їх має? Має виробництво – включно з виробництвом вибухівки? А КАБи і ФАБи, балістичні і крилаті ракети?", – зазначив експерт.

Олексій Голобуцький наголосив, при цьому не треба забувати, що Росія все ще має вчетверо більше за Польщу населення. І $1,04 трильйони ВВП мирної Польщі все ще менші за $2,54 ВВП вщент мілітаризованої Росії.

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