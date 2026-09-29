Ці дерева ростуть криво вже майже 100 років: таємницю лісу в Польщі досі не розкрито

У польському місті Грифіно є місце, яке виглядає так, ніби хтось навмисно надав їхнім стовбурам однакової форми. Сотні сосен мають майже однаковий вигин біля основи, після чого їхні стовбури знову ростуть вертикально. Загадковому гаю вже близько 90 років, але однозначного пояснення його походження досі немає.

Кривий ліс у Польщі - загадкова пам'ятка з сотнями незвичайно вигнутих сосен. Фото: Artur Strzelczyk / Wikimedia Commons

Чому сосни ростуть дугою

Кривий ліс розташований біля села Нове-Чарново, приблизно за чотири кілометри від Грифіно. Нині тут збереглося близько 100 незвично вигнутих сосен на площі близько 0,5 гектара. Усі вони мають характерний вигин на висоті лише 10-50 сантиметрів над землею, а довжина дуги в деяких дерев сягає трьох метрів.

Появу гаю датують приблизно 1934 роком. Польські лісівники зазначають, що на всіх вигнутих деревах є сліди пошкоджень стовбурів, а самі вигини спрямовані на північ. Це стало одним з аргументів на користь версії про втручання людини.

Згідно з найпоширенішою гіпотезою, молоді сосни могли спеціально формувати, щоб отримати деревину незвичайної форми. Такий матеріал міг використовуватися для виготовлення меблів, саней та інших виробів. Однак точний спосіб формування дерев і справжня мета цієї роботи невідомі.

Існують і інші версії — від сильного снігопаду в перші роки життя дерев до різних природних факторів. Atlas Obscura також зазначає, що остаточної відповіді на питання про походження незвичайної форми сосен немає.

Попри загадку, дерева продовжили рости, а після вигину сформували практично звичайні вертикальні стовбури. Сьогодні Кривий ліс вважається природною пам'яткою та однією з незвичайних туристичних локацій Західнопоморського воєводства.

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