Качинський зробив гучну заяву про Україну: хто хотів втягнути Польщу у війну

Лідер польської партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський зробив резонансну заяву про перші місяці повномасштабної війни Росії проти України. На його думку, українська влада тоді могла розраховувати на те, що Польща буде безпосередньо втягнута у війну, а одним із варіантів він назвав навіть створення "єдиної держави". Про це Качинський заявив під час молодіжного конгресу в польському Августові, повідомляє Rzeczpospolita.

Ярослав Качинський. Фото: із відкритих джерел

Політик стверджує, що на початку вторгнення Київ очікував від Варшави кроків, на які польська влада не могла погодитися. Водночас, за його словами, сторонам вдавалося знаходити рішення, які дозволяли зберігати добрі двосторонні відносини.

"Пізніше це почало складатися зовсім інакше, але треба чітко сказати, що українці змінили концепцію. Мені здається, спочатку у них була дещо дивна концепція, що вони втягнуть нас у цю війну, навіть на основі створення єдиної держави", — заявив Качинський.

Він також припустив, що українська сторона могла неправильно оцінювати військові можливості Польщі на початку російського вторгнення. За словами польського політика, Варшава тоді фактично не мала достатніх збройних сил для прямого вступу у війну.

Окремо Качинський згадав виступ президента України Володимира Зеленського у польському Сеймі, стверджуючи, що його зміст нібито відповідав такому баченню. Водночас він визнав, що остаточну оцінку тогочасним намірам української влади, на його думку, зможуть дати лише історики.

Політик також пов'язав ситуацію з питанням членства України в НАТО. Він припустив, що в Києві могли розраховувати на можливість досягнення відповідних цілей за участю Польщі.

Качинський додав, що ще до повномасштабного вторгнення Росії тривала гібридна війна, а польська влада готувалася до різних сценаріїв її розвитку. Водночас конкретних доказів на підтвердження твердження про намір України створити спільну державу чи втягнути Польщу у війну політик у своїй заяві не навів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – чи повернуться українці з Польщі додому: що показало нове опитування біженців.



