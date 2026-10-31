Навроцький заговорив про силове захоплення влади: що відбувається у Польщі

У Польщі спалахнув гострий політичний конфлікт навколо Конституційного трибуналу. Президент Кароль Навроцький назвав нічні події у приміщенні суду силовим захопленням державного органу і зажадав негайно відновити конституційний порядок. Відповідну заяву глави держави транслювало польське видання Onet.

Кароль Навроцький. Фото: з відкритих джерел

Навроцький стверджує, що це стало серйозним порушенням громадського порядку. Він вимагає вивести з будівлі співробітників силових структур, спрямованих туди урядом, і заявив про необхідність термінових політичних консультацій.

За словами президента, перший голова Верховного суду Збігнєв Капінський також не вважає дії людей, які посіли приміщення трибуналу, законними. Навроцький повідомив, що допоміг потрапити усередину заступнику голови установи Бартломею Соханському, якого вважає легітимним представником керівництва суду.

31 жовтня президент призначив екстрені консультації з представниками парламентських партій. Їхнє завдання – не допустити подальшого загострення ситуації та знайти вихід із конституційної кризи.

Протилежну позицію займає уряд. Міністр юстиції і генеральний прокурор Вальдемар Журек заявив, що президент і особи, які його супроводжували, залишили будівлю, яка тепер знаходиться під контролем суддів. Він назвав поведінку Навроцького скандальною. Міністр внутрішніх справ Марцін Кервінський у свою чергу похвалив поліцію за запобігання ескалації.

Заступник голови трибуналу Соханський після подій залишив свій кабінет. Він заявив, що його ввели в оману щодо відсутності президента у будівлі. Керівник установи Богдан Свєнчковський, якого не допустили всередину, назвав те, що відбувається, державним переворотом.

Коріння протистояння сягає конфлікту між урядом Дональда Туска і партією "Право і справедливість". Після зміни влади наприкінці 2023 року уряд почав оскаржувати легітимність частини суддів, призначених під час попереднього кабінету міністрів.

Новий Сейм обрав інших кандидатів, проте Навроцький відмовився привести до присяги трьох із шести нових суддів. Увечері 30 жовтня представники нового складу відсторонили Свєнчковського та його заступника, після чого будівля виявилася заблоковано поліцією.

Тепер суперечка йде не лише про повноваження окремих суддів. Від того, хто контролюватиме Конституційний Суд, залежить доля реформ уряду Туска та можливість їх реалізації. Саме тому нинішнє протистояння може мати серйозні наслідки для усієї політичної системи Польщі.

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