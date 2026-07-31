Інцидент із невідомим повітряним об'єктом, який впав у Люблінському воєводстві та залишив після себе десятиметровий кратер, оголив серйозні проблеми польської системи протиповітряної оборони. Таку оцінку дав президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан, коментуючи дії польських військових.

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, критика колишнього командувача Варшавського військового округу Леона Комарніцького, який назвав утворений кратер "кратером спроможності польської армії", є цілком справедливою.

"П'ять ракет класу "повітря – повітря" були випущені по цілі. Жодна не влучила. Це говорить про ганебний стан Повітряних сил Польщі, які сьогодні не здатні належним чином захистити власний повітряний простір", – заявив Хазан.

Він звернув увагу, що російська ракета пролетіла близько 93 кілометрів територією Польщі, попри підняті в повітря винищувачі. На його думку, це свідчить не лише про технічні проблеми, а й про помилки в організації оборони.

Хазан також переконаний, що Польща недостатньо використовує український бойовий досвід. За його словами, замість політичних суперечок та антиукраїнської риторики окремим польським політикам варто зосередитися на підготовці льотчиків і вдосконаленні системи протиповітряної оборони.

Експерт наголосив, що будь-яке порушення повітряного простору країни НАТО має отримувати жорстку відповідь. Він навів приклад Туреччини, яка свого часу без вагань збила російський військовий літак після короткочасного порушення кордону.

На переконання Хазана, нинішня стримана реакція Варшави лише заохочує Москву до нових провокацій. Він також застеріг, що масований удар, подібний до тих, яких Росія регулярно завдає по Україні, став би серйозним випробуванням для польської системи ППО.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський під час останніх переговорів у Білому домі запропонував Дональду Трампу нестандартний спосіб посилити оборонні можливості України без додаткових поставок дефіцитних ракет-перехоплювачів Patriot. Для реалізації цього плану Київ потребує сприяння Ілона Маска та його супутникової системи Starlink.