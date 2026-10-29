Після одного запитання у Польщі напали на 12-річного українця

У польському Кракові група підлітків напала на 12-річного українського школяра. За словами матері хлопця, нападники розпилили йому в обличчя та рот перцевий газ після того, як дізналися, що він родом з України. Дитині знадобилася медична допомога, а родина готується звернутися до поліції та шукає адвоката. Про інцидент повідомила у Facebook мати постраждалого Катерина Матвієнко.

У Кракові напали на 12-річного українця

Катерина Матвієнко розповіла, що напад стався 25 жовтня приблизно о 16:00–16:30 на пішохідному переході біля торгового центру Serenada у Кракові, неподалік закладу McDonald’s на вулиці Бора-Коморовського.

Як розповіла мати, група підлітків підійшла до її сина та запитала, звідки він. Після відповіді, що хлопець з України, йому розпилили перцевий газ в обличчя та рот.

"Решту доби ми провели у відділенні невідкладної допомоги", — написала Катерина.

За її словами, дитина відчувала сильний біль, а на шкірі та слизових оболонках з’явилися почервоніння й подразнення. Медичний огляд провели, а відповідні документи оформили. Мати також повідомила, що після нападу на одязі та шкірі сина залишилися зелені сліди, які, ймовірно, пов’язані з використаною речовиною.

Після інциденту Катерина Матвієнко почала шукати у Кракові адвоката, який спеціалізується на кримінальних справах, нападах на неповнолітніх і можливих злочинах на ґрунті національної ненависті. Жінка зазначила, що поблизу місця події є камери відеоспостереження. Їхні записи можуть допомогти встановити обставини нападу та осіб, причетних до нього.

Родина планує передати правоохоронцям наявні докази, зокрема медичні документи та інформацію про сліди речовини. За словами матері, юридична допомога потрібна також для того, щоб домогтися своєчасного збереження відеозаписів і належного розслідування.

Катерина Матвієнко звернулася до українців, які проживають у Кракові, із проханням порекомендувати адвоката з досвідом подібних справ.

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