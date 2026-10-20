Польща готова перенести прикордонний контроль з України на свою територію, але є жорстка умова

Польща готова розглянути перенесення прикордонного контролю на свою територію, якщо ситуація з безпекою в Україні потребуватиме додаткових заходів. Однак такий формат передбачає спільну роботу українських та польських служб, а не передачу Києву самостійних повноважень. Про це повідомило Polsat News із посиланням на польське Міністерство внутрішніх справ та адміністрації.

Кордон України та Польщі. Фото: з відкритих джерел

Запитання обговорюється на тлі ризику російських атак на українську прикордонну інфраструктуру. Раніше українські ЗМІ повідомляли про переговори Києва та Варшави щодо угоди, яка б дозволила українським прикордонникам працювати на польській стороні кордону. Серед можливих майданчиків для обговорення називався пункт пропуску Ягодин – Дорогуськ.

Перенесення частини процедур могло б допомогти зберегти рух між країнами, якщо робота пунктів пропуску на українській території буде утруднена через пошкодження або загрози обстрілу. Крім того, такий підхід розглядається як спосіб підвищити безпеку співробітників служб та людей, які перетинають кордон.

У польському міністерстві заявили, що Варшава готова погодитися на зміну порядку контролю, якщо це стане необхідним для захисту персоналу та мандрівників. При цьому перевірки мають проводитись спільно двома державами. Остаточного рішення про впровадження нового механізму наразі немає.

Відомство також нагадало про обмеження, що діють у рамках Шенгенської зони. Оскільки Польща є її учасницею, а Україна – ні, українські служби не можуть самостійно здійснювати прикордонний контроль на території Польщі. Це стосується не лише перевірки документів пасажирів, а й контролювань товарів на відповідність вимогам Євросоюзу.

У разі погодження нового формату Варшаві також потрібно буде повідомити Європейську комісію, оскільки зміни торкнуться порядку контролю переміщення людей та вантажів.

Таким чином, можливе перенесення процедур не означає, що Україна отримає право самостійно контролювати ділянку кордону всередині Польщі. Йдеться про спільний механізм, який має одночасно враховувати безпеку, європейські правила та необхідність зберігати стабільне сполучення між двома країнами.

Поки що ініціатива залишається предметом обговорення, а терміни можливого впровадження нового порядку не визначено.

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