Польща готує особливу бригаду біля кордону з Росією: чи справді війни не уникнути

Польща посилює військову присутність на кордоні з російською Калінінградською областю. До кінця 2026 року одну з бригад територіальної оборони планують перетворити на Вармінсько-Мазурську бригаду оборони прикордоння. Про нові завдання підрозділу повідомляє RMF24.

Польські військові. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про 4-у Вармінсько-Мазурську бригаду територіальної оборони. Після реорганізації вона увійде до складу спеціального Компоненту оборони прикордоння, створеного для посилення безпеки східних та північно-східних кордонів Польщі.

У польській армії наголошують: підрозділ займатиметься саме обороною кордону, а не її звичайною охороною. Як пояснив командир бригади полковник Цезари Кисковяк, військові відстежуватимуть ситуацію в прикордонній зоні, підтримуватимуть Прикордонну службу та готуватимуться при необхідності взяти на себе відповідальність за оборону кордону.

При цьому реорганізація не означає, що бригада одразу досягне повної бойової готовності. За інформацією RMF24, перетворення підрозділу має завершитися до кінця нинішнього року, а на досягнення необхідних оперативних можливостей потрібно ще близько двох років.

Наразі польські військові проходять переоснащення та підготовку до виконання нових завдань. До складу Компоненту оборони прикордоння також входять Підляська, Надбужанська та Перемишльська бригади. Вони працюватимуть із інфраструктурою оборонної програми "Східний щит".

Створення нової структури пов'язане з планами Варшави зміцнити захист найуразливіших ділянок кордону. Особливого значення має район поруч із Калінінградською областю РФ, де Польща має намір підвищити готовність військ до можливих загроз.

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