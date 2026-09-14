Польща готує жителів кордону до гіршого: які інструкції видала влада на випадок повітряної атаки

Польська влада закликала жителів районів, розташованих біля кордону з Україною, бути готовими до можливої загрози з повітря. Приводом стали останні російські атаки по західних регіонах України, у тому числі удар, завданий вперше безпосередньо поблизу польського кордону.

Польща. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє RMF24, заступник міністра внутрішніх справ Польщі Чеслав Мрочек заявив, що Росія посилює тиск на Україну та намагається порушити її логістичні зв'язки на всій території країни. Під прицілом опиняються залізнична інфраструктура, дороги та пункти пропуску.

"Це спроби ізолювати Україну, перерізаючи логістичні шляхи, дороги, зриваючи постачання як зброї, так і товарів", — заявив Мрочок.

З його слів, перенесення частини ударів на захід України автоматично підвищує ризики для Польщі. Особливо тривожним чинником урядовець назвав скорочення відстані між місцями атак та польською територією.

"Якщо удари завдаються за два кілометри від польського кордону, це значно збільшує ризики і для нас", — зазначив заступник міністра.

У відповідь Польща посилює можливості спостереження за повітряним простором та готовність протистояти повітряним цілям. Однак одночасно влада попереджає: громадянська інфраструктура укриттів поки що залишається проблемою.

Похмурий рекомендував жителям прикордонних районів заздалегідь визначити безпечне місце на випадок реальної повітряної тривоги. Для приватних будинків, за його словами, найкращі підвал чи гараж. У багатоквартирних будинках слід шукати відповідні захищені приміщення, а за відсутності спеціальних укриттів використовувати кімнату, розташовану "за двома стінами".

Чиновник також нагадав про спеціальний додаток, де розміщено рекомендації з урахуванням типу будівлі та конкретної ситуації.

При цьому Мрочок визнав, що Польща стикається з масштабним завданням створення нових укриттів. Таким чином, події в Україні вже безпосередньо впливають не лише на військові розрахунки Варшави, а й на підготовку громадянського населення до потенційних ризиків.

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