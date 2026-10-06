Польща почала масово перекидати до кордону України Abrams та Patriot: що відбувається

Польща масштабно посилює військову присутність у Люблінському регіоні, розташованому біля кордону з Україною. Міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш заявив про розміщення тут нових військових підрозділів, танків Abrams та систем протиповітряної оборони Patriot.

Танк Abrams. Фото: із відкритих джерел

За словами міністра, кілька тижнів тому було ухвалено рішення розгорнути батареї Patriot у районі Любліна. Він наголосив, що це стане першим розміщенням таких систем безпосередньо у цьому регіоні.

Одночасно польська влада розширює структуру сухопутних військ. У Білгораї планується розмістити 18 механізовану бригаду, а поряд з нею – підрозділи протиповітряної оборони.

Військове посилення торкнеться й інших напрямів. У Лукуві мають намір створити підрозділ безпілотних систем, у Свиднику – базу армійської гелікоптерної авіації. Крім того, планується розширити військовий об'єкт у Собешині, де вже працює навчальний центр Академії ВПС Польщі.

Додаткові гелікоптери сухопутних військ також розмістять в аеропорту Любліна.

Нові підрозділи посилять уже існуюче угруповання польської армії у східній частині країни. У регіоні знаходяться 19-а Люблінська механізована бригада, озброєна, зокрема, американськими танками M1A1 Abrams, 2-й розвідувальний полк, 18-й зенітний полк та 2-а Люблінська бригада територіальної оборони.

Особливого значення Варшава надає протиповітряної оборони. Розміщення Patriot має доповнити існуючі можливості захисту регіону від повітряних загроз.

Таким чином, Люблінський регіон поступово перетворюється на один із ключових вузлів польської оборони на східному напрямку. Посилення відбувається на тлі війни Росії проти України, що триває, і зростання уваги країн НАТО до захисту свого східного флангу.

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