Польща змінює правила збивання повітряних цілей: який дозвіл надали військовим

Польща із 1 жовтня змінює порядок реагування на невідомі повітряні об'єкти. Нові процедури дозволяють військовим приймати рішення щодо знищення потенційно ворожої мети без обов'язкового візуального контакту з нею.

Авіація. Фото: з відкритих джерел

Про зміни повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш. За його словами, нові правила вже підготовлені та впроваджуються в армії. Рішення було ухвалено після доповіді оперативного командувача Збройних сил Польщі генерала Іренеуша Новака.

Головна зміна стосується самої процедури ідентифікації. Раніше польський винищувач мав наблизитися до невідомого об'єкта, щоб візуально визначити його тип та характер загрози. Наразі застосовується принцип так званої позитивної ідентифікації.

Це означає, що рішення може ґрунтуватися відразу на кількох джерелах інформації. Серед них – радіолокаційні дані, відомості інших систем спостереження, факт знаходження об'єкта в закритій для польотів зоні та інформація, яка надходить від української сторони.

Таким чином, військовому літаку не обов'язково ризикувати, наближаючись до мети на невелику відстань. Сукупність отриманих даних може дозволити визначити об'єкт як загрозу і прийняти рішення про його знищення.

У польському Міноборони пояснюють зміну правил зростанням загрози для повітряного простору країни на тлі російських атак по Україні. Польща вже неодноразово піднімала авіацію через активність російських сил та випадки появи підозрілих об'єктів поблизу або всередині свого повітряного простору.

При цьому колишня система візуальної ідентифікації була розрахована насамперед на мирний час і мала знижувати ризик помилки – наприклад, випадкової поразки цивільного чи союзного літака.

Тепер Варшава робить ставку на швидкість реагування. Нові процедури поширюються як на винищувальну авіацію, а й інші сили, що у захисті повітряного простору.

Зміни запроваджуються на рівні армії і, як заявив міністр оборони, не вимагають окремої поправки до законодавства.

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