Польському депутату доведеться відповісти за розбитий пам'ятник УПА: що запропонував Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав притягнути до відповідальності ультраправого політика Гжегожа Брауна після руйнування меморіалу, присвяченого воїнам Української повстанської армії. Про це голова польської дипломатії заявив у інтерв'ю TVN24.

Гжегож Браун. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про інцидент в урочищі Бялисток у Люблінському воєводстві. Браун опублікував відео, на якому видно, як він завдає ударів по кам'яному обеліску, присвяченому загиблим бійцям УПА. Польська прокуратура розпочала розслідування, в рамках якого було вилучено відеоматеріали та допитано свідків.

Сікорський заявив, що дії Брауна мають отримати кримінально-правову оцінку. За словами міністра, політик уже фігурує в інших кримінальних справах і, у разі відповідного рішення суду, може опинитися за ґратами.

Глава польського МЗС також нагадав про інші скандальні епізоди за участю Брауна, включаючи знищення ханукальної менори в польському парламенті та звинувачення, пов'язані із запереченням злочинів Голокосту. 15 вересня Європейський парламент також ухвалив рішення позбавити Брауна депутатської недоторканності у справі, пов'язаній із запереченням Голокосту.

Сікорський назвав Брауна представником вкрай правого крила польської політики та заявив, що його дії не повинні сприйматися як позиція Польщі. Тим часом, остаточне рішення про можливу кримінальну відповідальність політика прийматиме суд.

Читайте також на порталі "Коментарі" — скандальний польський політик Гжегож Браун влаштував акт вандалізму біля пам'ятника УПА у Польщі. Депутат Європарламенту та Сейму опублікував відео інциденту в соцмережі X, на якому видно, як він за допомогою молота ушкоджує кам'яну пам'ятку та вибиває нанесені на ній імена українців.



