Поляки вкотре підло підставлять Україну у найважчий момент: озвучено небезпечний сценарій

Передвиборча кампанія в Польщі дедалі більше впливає на риторику місцевих політиків, а тема України вже стала одним із головних інструментів боротьби за голоси виборців. Саме тому заяви про військову допомогу Києву варто розглядати насамперед у контексті внутрішньої політики. Таку думку висловив політолог Євген Магда.

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За його словами, до парламентських виборів 2027 року антиукраїнських заяв у Польщі ставатиме більше.

"Ми маємо розуміти, що в умовах парламентської кампанії буде дуже багато антиукраїнських тем. Україна вже стала темою польської парламентської кампанії", – наголосив Магда.

Експерт зазначив, що дискусії про оцінку польської військової допомоги у грошовому еквіваленті також пов'язані з передвиборчою боротьбою. Водночас він нагадав, що саме Польща була серед перших держав, які підтримали Україну після початку повномасштабного вторгнення.

"Польська допомога, яка надійшла Україні в перші місяці широкомасштабного вторгнення, була дійсно важливою. Це понад 300 танків і гаубиці, які були потрібні Україні", – зазначив політолог.

На думку Магди, заяви окремих політиків про можливе повернення переданої Україні техніки не мають практичних перспектив і є елементом передвиборчої кампанії. Хоча обсяги допомоги після зміни влади у Варшаві скоротилися, це не свідчить про відмову Польщі від підтримки Києва.

"Коли поляки та українці діяли разом, вони завжди перемагали. Польща – наш стратегічний тил і важливий логістичний партнер", – підсумував Євген Магда.

Політолог переконаний, що попри гостру риторику під час виборчої кампанії Польща залишатиметься одним із ключових партнерів України, а Києву не варто емоційно реагувати на заяви, продиктовані внутрішньополітичною боротьбою.

Як вже писали "Коментарі", масовані нічні атаки Росії по Києву та інших українських містах мають не лише військову, а й політичну мету. Кремль намагається продемонструвати президенту США Дональду Трампу, що він нібито зберігає важелі впливу у війні та здатний диктувати власні умови. Таку думку висловив авіаційний експерт Костянтин Криволап.