Головна Новини Світ Польща Поляки жорстко принизили Орбана: соратнику Кремля оригінально вказали на його місце
commentss НОВИНИ Всі новини

Поляки жорстко принизили Орбана: соратнику Кремля оригінально вказали на його місце

Активісти звернули увагу уряду Орбана на неприйнятність близьких стосунків із Кремлем під час війни в Україні

11 березня 2026, 14:30
Автор:
avatar

Клименко Елена

У центрі Варшави відбулася яскрава акція протесту біля угорської дипломатичної установи, присвячена критиці зовнішньої політики Угорщини та залежності прем’єра Віктора Орбана від Росії. Організатори заходу використали сатиру і мистецькі інсталяції, щоб підкреслити абсурдність і небезпечність проросійського курсу угорського уряду.

Поляки жорстко принизили Орбана: соратнику Кремля оригінально вказали на його місце

Фото: з відкритих джерел

Головною частиною акції стала скульптурна інсталяція, створена литовським митцем Мартінасом Гаубасом. Біля неї з’явився активіст у масці Орбана, який виголосив сатиричну промову, висміюючи політичні дії прем’єра.

"Мене звати Віктор Орбан і, як ви, напевно, вже помітили, я довгий час догоджаю Путіну. Як прем’єр Угорщини, я роблю все, щоб він почувався комфортно і спокійно", — іронічно заявили учасники перформансу.

Після цього активіст демонстративно почав чистити скульптуру, що символізувала підпорядкованість угорського керівництва Кремля. Таким чином протестувальники поєднали мистецтво та сатиру, щоб привернути увагу громадськості і засобів масової інформації до політичного курсу Орбана.

Організатори підкреслили, що їхня головна мета — звернутися до угорського суспільства, а не безпосередньо до прем’єра.

"Ми, поляки, як партнери Угорщини та члени ЄС, хочемо, щоб Угорщина нарешті повернулася до нормальної політики та грала з Європою чесно, в одні ворота", — зазначили активісти. 

Як вже писали "Коментарі", російський уряд розробляє законопроєкт, який надає диктатору Володимиру Путіну широкі повноваження для проведення екстериторіальних військових операцій. Чиновники представляють документ як інструмент для захисту російських громадян за кордоном, але експерти вважають, що це фактично легалізує можливість одноосібного використання армії РФ поза межами країни.



