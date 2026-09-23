Провокація на кордоні: російський гелікоптер Мі-8 вдерся у повітряний простір Польщі

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Недилько Ксения
Польські військові зафіксували черговий інцидент із загрозою з повітря з боку Російської Федерації. Російський військово-транспортний гелікоптер Мі-8 незаконно перетнув державний кордон Республіки Польща.
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Провокація сталася сьогодні, 23 вересня, об 11:08 ранку на північ від міста Бранево. Російська авіамашина летіла зі сторони Калінінградської області.
Польські сили реагування зреагували миттєво, залучивши військову авіацію для перехоплення та захисту суверенітету.
У Варшаві впевнені, що ця ситуація не є випадковою помилкою пілотів. На думку командування, характер події прямо "свідчить про те, що Росія вкотре тестує готовність нашої протиповітряної оборони".
Військові запевнили громадян у тотальному контролі над ситуацією на кордонах НАТО. Наразі підрозділи ППО продовжують "цілодобове спостереження, залишаючись у постійній готовності забезпечувати безпеку польського повітряного простору".
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що від ранку триває ліквідація наслідків російських ударів по Києву. Багато дронів запустили росіяни по місту, значна частина з них реактивні.