Провокація на кордоні: російський гелікоптер Мі-8 вдерся у повітряний простір Польщі

Польські військові зафіксували черговий інцидент із загрозою з повітря з боку Російської Федерації. Російський військово-транспортний гелікоптер Мі-8 незаконно перетнув державний кордон Республіки Польща.

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Провокація сталася сьогодні, 23 вересня, об 11:08 ранку на північ від міста Бранево. Російська авіамашина летіла зі сторони Калінінградської області.

"Сталося короткочасне порушення повітряного простору Республіки Польща", — офіційно повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі. Військові уточнили, що гелікоптер заглибився вглиб країни приблизно на 300 метрів. Загалом російський борт "перебував у ньому протягом 42 секунд".

Польські сили реагування зреагували миттєво, залучивши військову авіацію для перехоплення та захисту суверенітету.

"Політ машини спостерігався системами радіолокації Збройних сил РП", — наголосили в оборонному відомстві країни. Там також зазначили, що в небо негайно "піднято було винищувальні літаки, а наземні сили та засоби перебували в стані готовності".

У Варшаві впевнені, що ця ситуація не є випадковою помилкою пілотів. На думку командування, характер події прямо "свідчить про те, що Росія вкотре тестує готовність нашої протиповітряної оборони".

Військові запевнили громадян у тотальному контролі над ситуацією на кордонах НАТО. Наразі підрозділи ППО продовжують "цілодобове спостереження, залишаючись у постійній готовності забезпечувати безпеку польського повітряного простору".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що від ранку триває ліквідація наслідків російських ударів по Києву. Багато дронів запустили росіяни по місту, значна частина з них реактивні.