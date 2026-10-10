Росія розіграла карту «розриву дружби»: у Польщі просувають нові наративи проти України

Росія посилила інформаційну кампанію проти України напередодні Дня незалежності Польщі. У польському інформаційному просторі поширюються повідомлення про нібито стрімке погіршення відносин Варшави та Києва, зростання ксенофобії та втоми суспільства від підтримки українців. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Польща. Фото: з відкритих джерел

За даними ЦПД, до поширення таких наративів причетна російська дезінформаційна мережа Pravda, відома також під назвою Portal Kombat. Її ресурси просувають тези про "крах польсько-української дружби" і намагаються створити враження, що солідарність поляків з Україною швидко слабшає.

У Центрі зазначають, що йдеться не про окремі публікації, а про системну інформаційну тактику. Російська пропаганда прагне посилити існуючі розбіжності, перебільшити суспільне невдоволення і уявити відносини між двома країнами як серйозні кризи, що перебувають на межі.

Розрахунок Москви, за оцінкою ЦПД, полягає в ослабленні міжнародної підтримки України та підриві єдності європейських держав. Для цього інформаційні ресурси поширюють повідомлення, здатні викликати недовіру між українцями та поляками та посилити негативне ставлення до подальшої допомоги Києву.

Вибір часу також має значення: активізація кампанії збіглася із наближенням польського національного свята. У цей період теми національної ідентичності, суспільної єдності та відносин із сусідніми країнами можуть отримувати підвищену увагу аудиторії.

У ЦПД розцінюють те, що відбувається, як чергову спробу Росії використати українсько-польські відносини у власних інтересах. Мета таких операцій – не лише сформувати негативне сприйняття України серед польської аудиторії, а й створити враження, що європейська солідарність із Києвом поступово руйнується.

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