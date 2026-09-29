Росія все ближче до польського кордону: Туск приголомщив заявою про «дуже складні тижні»

Польща готується до складного періоду на тлі посилення російських атак по Україні. Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що удари РФ дедалі частіше відбуваються поблизу польського кордону, через що польські силові та оборонні структури змушені працювати в режимі підвищеної готовності.

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За словами Туска, російська активність уже безпосередньо впливає на ситуацію біля східного кордону Польщі. Він зазначив, що найближчі тижні та місяці можуть бути особливо складними, а польська влада робить усе можливе, щоб не допустити загроз для території країни.

"Ми зосереджені на тому, щоб нічого поганого не сталося на польській стороні", — заявив польський прем’єр перед засіданням Ради міністрів 29 вересня.

Окремо Туск звернув увагу на інцидент поблизу пункту пропуску Дорогуськ — Ягодин. Напередодні російський безпілотник уразив ціль на українській території приблизно за два кілометри від польського кордону. Польське Міноборони підтвердило падіння російського дрона поблизу прикордонної зони, при цьому польський повітряний простір порушений не був.

Туск наголосив, що російські атаки поблизу Польщі стали регулярними. За його словами, польським військовим доводиться постійно реагувати на ситуацію та бути готовими до можливого розвитку подій.

Це не перший випадок, коли через російські удари по Україні Польща підвищує рівень готовності своїх сил. Раніше польські військові вже піднімали авіацію під час масованих російських атак по західних областях України, а мешканці прикордонних регіонів отримували попередження від служб.

Портал "Коментарі" вже писав, що російський диктатор Володимир Путін опинився у ситуації, коли завершення війни проти України може створити для нього серйозні політичні та юридичні ризики. Таку оцінку висловив генерал у відставці Роман Полко, колишній командир польського спецпідрозділу "ГРОМ", в ефірі TVN24.