Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що з січня 2025 року США не виділяли нових коштів на оборону України, а фінансове навантаження щодо підтримки Києва взяла на себе Європа. Про це повідомляє Clash Report.

Радослав Сікорський. Фото: з відкритих джерел

За словами польського дипломата, європейські країни продовжують фінансувати оборонні потреби України на тлі зміни американського підходу.

Радослав Сікорський також прокоментував співпрацю Києва та Вашингтона у сфері розвідки, зазначивши, що Україна має в своєму розпорядженні й інші джерела отримання необхідної інформації.

Окрему увагу глава польського МЗС приділив політиці російського президента Володимира Путіна. Сікорський заявив, що російський лідер руйнує перспективи розвитку власної країни задля мети підкорити Україну.

Крім того, польський міністр звинуватив Москву у використанні політичних зв'язків у Європі для просування російських інтересів. За його твердженням, деякі європейські політики, включаючи одного з колишніх чи чинних німецьких канцлерів, працюють на користь Кремля і отримують від нього гроші. Ці звинувачення вимагають окремого підтвердження та не повинні сприйматися як встановлений факт без додаткових доказів.

Сікорський також заявив, що Росія поступається Китаю позицією на власному ринку, намагаючись зберегти фінансові можливості для продовження війни проти України. За його оцінкою, така політика шкодить довгостроковим інтересам Росії.

"Путін розпочав цю війну, і він понесе відповідальність за це. Росія не має права окупувати Україну, яка була мирною державою", — наголосив польський міністр.

Заяви Сікорського відображають жорстку позицію Варшави щодо російської агресії та порушують питання про розподіл відповідальності між союзниками Києва. При цьому твердження про відсутність американського фінансування вимагає уточнення: припинення виділення нових коштів не обов'язково означає зупинення всіх поставок, раніше профінансованих або узгоджених США.

На цьому фоні Європа продовжує відігравати ключову роль у підтримці України, а питання про майбутнє американської допомоги залишається одним із найважливіших факторів безпеки регіону.

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