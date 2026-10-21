Таких черг на кордоні з Польщею ще не було: скільки днів людям доведеться стояти у заторах

На українсько-польському кордоні зберігаються значні черги, а очікування окремих водіїв вантажівок сягає дев'яти діб. Про це свідчать дані електронної системи "ЄЧерга", в якій реєструвалися близько двох тисяч вантажних автомобілів.

Черги на кордоні із Польщею. Фото: з відкритих джерел

Ситуація ускладнюється на тлі російських атак по західних областях України, які впливають на роботу транспортної інфраструктури та логістику. Додаткове навантаження фіксують і на польській стороні кордону.

За інформацією Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, станом на 12:00 середи черги спостерігалися одразу на кількох пунктах пропуску. В "Устилузі" чекали на проїзд 10 автомобілів та один автобус, в "Угринові" — шість автобусів, а в "Грушеві" — 15 легкових машин.

Найбільш помітне скупчення транспорту зафіксували в "Шегінях", де очікували перетину кордону 50 автомобілів та 20 пішоходів. У "Краківці" знаходилися 30 автомобілів та 15 автобусів, а у "Нижанковичах" — 15 автомобілів та три автобуси.

Проблеми торкнулися і польських пунктів пропуску. 16 жовтня у Люблінському воєводстві водіям доводилося чекати митного оформлення до 40 годин у Дорогуську, більше доби у Гребенному та близько восьмої години у Зосині.

За даними польських митних та податкових служб, у Гребенному на оформлення чекали 880 вантажівок, а в Зосині – ще 250.

Тривалі затримки створюють додаткові труднощі для перевізників, бізнесу та постачання товарів. Водіям перед поїздкою варто перевіряти актуальну інформацію щодо завантаженості обраного пункту пропуску: ситуація на кордоні може змінюватись протягом дня.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Польща готова розглянути перенесення прикордонного контролю на свою територію, якщо ситуація з безпекою в Україні потребуватиме додаткових заходів. Однак такий формат передбачає спільну роботу українських та польських служб, а не передачу Києву самостійних повноважень. Про це повідомило Polsat News із посиланням на польське Міністерство внутрішніх справ та адміністрації.



