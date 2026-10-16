Тепер у Польщу так просто не потрапиш: скільки грошей доведеться показати на кордоні

Польща планує суттєво підвищити мінімальну суму коштів, яку іноземці повинні мати для в’їзду до країни. Якщо запропоновані зміни затвердять, мандрівникам доведеться підтверджувати значно більшу фінансову спроможність, ніж зараз. Про це повідомляє RMF24 із посиланням на проєкт нових урядових правил.

Польща. Фото: з відкритих джерел

Найвідчутніше зміни позначаться на короткострокових поїздках. Іноземцям, які планують залишатися в Польщі до чотирьох днів, пропонують встановити мінімум у 1000 злотих (229 євро). Нині достатньо 300 злотих (69 євро). Для триваліших візитів вимога зросте із 75 до 300 злотих (приблизно 69 євро) на кожен день перебування.

Водночас проєкт передбачає винятки. Нижчі фінансові вимоги діятимуть для учасників організованих туристичних поїздок, молодіжних таборів і спортивних змагань, а також для деяких мандрівників із заздалегідь оплаченим перебуванням, зокрема тих, хто приїжджає на лікування. Для цих категорій пропонують встановити норму в 130 злотих (30 євро) на день, але щонайменше 650 злотих (149 євро) за всю поїздку. Наразі відповідні суми становлять 20 злотих на день і мінімум 100 злотих загалом.

Нові вимоги готують і для тих, хто прибуває на навчання, стажування або наукові дослідження. На перші два місяці перебування потрібно буде підтвердити наявність 2020 злотих (463 євро) замість нинішніх 1270 злотих (291 євро).

У польському уряді пояснюють перегляд нормативів подорожчанням товарів і послуг. Встановлені суми не змінювалися з 2016 року, а тепер, за задумом авторів проєкту, мають відповідати актуальній вартості базових потреб людини.

У документі також зазначається, що запропоновані вимоги узгоджуються з підходами інших країн Шенгенської зони, серед яких Болгарія, Хорватія, Литва та Естонія.

Поки йдеться про проєкт правил, а не про вже запроваджені зміни. Остаточні вимоги залежатимуть від подальшого розгляду документа.

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