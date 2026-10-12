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Туск попередив Захід про небезпечну гру Кремля: хто намагається звинуватити Україну у війні

На Варшавському безпековому форумі польський прем'єр заявив, що спроби перекласти відповідальність за російську агресію на Київ стають все гучнішими - і грають на руку Путіну

12 жовтня 2026, 14:06
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Кравцев Сергей

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив із різким попередженням на адресу тих, хто намагається покласти на Україну частину відповідальності за війну. Виступаючи на відкритті Варшавського безпекового форуму, він заявив, що подібні заяви небезпечні, оскільки фактично виправдовують дії Росії і допомагають агресору добиватися своїх цілей.

Туск попередив Захід про небезпечну гру Кремля: хто намагається звинуватити Україну у війні

Дональд Туск. Фото: з відкритих джерел

За словами Туска, сьогодні доводиться знову нагадувати про очевидні речі: саме Росія відповідає за розв'язану війну проти України. При цьому, як зазначив польський прем'єр, у Польщі та інших західних країнах стає дедалі більше голосів, які намагаються подати те, що відбувається інакше.

"Ніхто і ніщо не зніме з Росії стовідсоткову відповідальність за війну. Будь-хто, хто припускає, що саме Україна несе відповідальність за війну, робить цінний подарунок агресору, Путіну", — наголосив глава польського уряду.

Туск також провів історичну паралель із подіями Другої світової війни. Він нагадав, що нацистська пропаганда намагалася переконати громадськість у винності самої Польщі в агресії проти неї. На думку прем'єра, сьогодні Москва використовує схожі підходи, прагнучи змінити сприйняття війни та перекласти відповідальність на жертву нападу.

Особливу тривогу Туска викликає те, що подібні тези звучать не лише з Росії, а й із деяких західних столиць. Він закликав не допускати розмивання відповідальності за війну та зберігати чітке розуміння того, хто є агресором.

Заява польського прем'єра прозвучала на тлі дискусій про війну, безпеку Європи та подальшу підтримку України. Туск дав зрозуміти: спроби зрівняти відповідальність сторін можуть стати політичною перевагою для Кремля та послабити міжнародну солідарність із Києвом.

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