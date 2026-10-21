Туск вчинив справжню істерику через скандальне рішення України: які страшні наслідки пообіцяв

Рішення Львівської обласної ради оголосити 2027 рік роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича спричинило гучний скандал у відносинах України та Польщі. Польські високопосадовці розкритикували ініціативу, а глава МЗС Радослав Сікорський заявив про намір внести депутата Святослава Шеремету до списку небажаних осіб. Українське МЗС також назвало рішення контрпродуктивним.

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21 жовтня Сікорський повідомив, що підписав відповідне клопотання щодо Шеремети. Польський міністр пов’язав цей крок із підтримкою депутатом вшанування Шухевича та УПА. Сам Шеремета заявив, що не розуміє такої реакції та вважає, що кожен народ має право вшановувати тих, кого вважає своїми героями.

Проти рішення Львівської облради виступив і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він заявив, що подібні ініціативи можуть зашкодити Україні та дати противникам її вступу до Європейського Союзу додаткові аргументи.

"Я звертаюся до всіх наших партнерів у Києві, до тих, хто розуміє, наскільки важливими є добрі відносини та союзницька співпраця між Польщею та Україною: це ваша відповідальність — не допустити, щоб такі речі траплялися. Подібні демонстрації шкодять виключно Україні та допомагають тим, хто бажає їй зла", — наголосив Туск.

Генеральне консульство Польщі у Львові також розкритикувало ініціативу, заявивши, що вшанування УПА та Шухевича суперечить, на його думку, європейським цінностям і принципам добросусідства. У дипломатичній установі наголосили на болючості історичних питань для польського суспільства.

Міністерство закордонних справ України зі свого боку повідомило, що рішення ухвалили без консультацій із центральною владою. У відомстві вважають, що воно може ускладнити двосторонній діалог і завадити спільній роботі в умовах російської агресії.

"У цьому контексті вважаємо, що нещодавнє рішення Львівської облради, яке зачіпає вимір чутливих історичних питань двостороннього порядку денного, є контрпродуктивним для наших актуальних зусиль, спрямованих на подальшу розбудову українсько-польських відносин", — заявили в українському МЗС.

Водночас депутат Святослав Шеремета наполягає, що Україна має самостійно визначати, кого вшановувати. Історична суперечка вже викликала побоювання щодо можливого погіршення співпраці між українськими та польськими регіонами.

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