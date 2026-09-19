Туск заявив про рекордні втрати України через нову тактику РФ

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна останнім часом щомісяця втрачає близько 27 тисяч військовослужбовців убитими та пораненими. За словами польського прем'єра, це найвищий показник під час повномасштабної війни. При цьому Туск посилався на інформацію, одержану від української сторони.

Дональд Туск. Фото: з відкритих джерел

Головною причиною зміни ситуації Туск назвав нову тактику російських атак. За його словами, РФ масово застосовує реактивні безпілотники, які значно швидше за традиційні дрони і здатні працювати на більшій висоті.

Польський прем'єр попередив, що при збереженні такої інтенсивності ударів зима може стати для України особливо складною. Він також визнав, що навіть Польща поки що не має достатніх можливостей, щоб ефективно протистояти всім новим типам загроз.

За оцінкою Туска, російська стратегія спрямована не лише безпосередньо проти українських військових. Москва, за його словами, прагне максимально масштабно руйнувати економіку та логістичну систему України.

Особливу увагу польський прем’єр звернув на найбільші українські міста. За його словами, очікуються інтенсивні та практично безперервні атаки по шести містах, включаючи удари по складах з продукцією, необхідною для оборони, та залізничною інфраструктурою.

Туск також припустився нового ризику для країн НАТО. За його словами, за високої інтенсивності російських атак безпілотники або ракети можуть опинитися на території однієї чи кількох країн Альянсу і навіть завдати шкоди. При цьому, вважає польський прем'єр, Москва може спробувати представити подібний інцидент як випадковість, щоб уникнути дій НАТО у відповідь.

Заяви Туска пролунали на тлі повідомлень про збільшення застосування Росією реактивних дронів. Reuters раніше зазначав, що такі апарати значно складніше перехоплювати, ніж повільніші безпілотники попередніх типів. Україна вже шукає нові рішення для їхньої протидії, включаючи швидкісні дрони-перехоплювачі та інші засоби ППО.

При цьому публічно підтвердженої незалежної оцінки цифри 27 тисяч втрат на місяць у заяві Туска не наводилося. Тому озвучений показник слід розглядати як оцінку, яку польський прем'єр отримав від українських партнерів.

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