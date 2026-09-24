У Польщі підпалили станцію Starlink, яка забезпечує зв'язок для України: у чому небезпека

У Польщі розслідують пожежу на наземній станції супутникового зв'язку Starlink, яка забезпечує інтернет-з'єднання для значної частини Центральної та Східної Європи, включаючи Україну. Займання сталося увечері 23 вересня у селі Воля-Кробівська Мазовецького воєводства. За попередньою версією слідства, причиною міг стати навмисний підпал. Про це повідомляє RMF24.

Станція Starlink. Фото: з відкритих джерел

Сигнал про подію надійшов пізно ввечері. Власник території, де розміщено інфраструктуру зв'язку, повідомив екстреним службам про пожежу на антенах. Пожежники оперативно ліквідували вогонь. Проте внаслідок інциденту було пошкоджено й електричний генератор станції.

На місці працюють працівники польської поліції. За попередніми даними, одна з найімовірніших версій пов'язана з підпалом розподільчого обладнання. При цьому слідство не виключає і технічну причину – коротке замикання електричної системи.

Інцидент привернув увагу польських силових структур. Про нього було повідомлено Агентство внутрішньої безпеки Польщі та Центральне слідче бюро поліції. Міністр цифрових справ Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що є серйозні ознаки того, що пожежа могла бути спробою навмисно порушити роботу об'єкта.

Станція у Волі-Кробівській є частиною регіональної інфраструктури Starlink. Разом з аналогічним об'єктом біля Каунасу у Литві вона забезпечує супутникове інтернет-з'єднання для значної території Центральної та Східної Європи.

На польській станції встановлено близько десяти антен діаметром приблизно два метри. Об'єкт розташований за металевою огорожею.

Польські правоохоронці продовжують встановлювати обставини пожежі. На даний момент офіційного підтвердження того, що за інцидентом стоїть конкретна організація чи держава, немає.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Кремль ухвалив остаточне рішення щодо перемир'я: чи буде пауза в ударах по енергетиці.



