У Польщі прямо назвали Путіна злочинцем: Варшваа шокувала ультиматумом до диктатора

У Польщі розкритикували запрошення Володимира Путіна на саміт G20 у Маямі та наголосили, що російський президент має відповідати за злочини, а не отримувати запрошення на міжнародні зустрічі. Про це заявив міністр у канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач в ефірі Radio ZET.

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Саміт G20 запланований на 14–15 грудня 2026 року в Маямі. Господарем зустрічі виступить президент США Дональд Трамп. Польща братиме участь у саміті як запрошена країна, а представлятиме її президент Кароль Навроцький. Запрошення також отримав Володимир Путін.

Пшидач наголосив, що саме запрошення ще не означає, що російський президент особисто прибуде до США. За його словами, остаточний склад учасників саміту ще може змінитися. Водночас польська сторона негативно сприймає рішення запросити Путіна.

"Нам не подобається запрошення Володимира Путіна, бо це злочинець, який має постати перед судом, а не отримувати запрошення", — заявив представник канцелярії польського президента.

Він також зазначив, що Польща не визначає склад G20, оскільки Росія є учасницею цього формату протягом тривалого часу. Водночас, якщо Путін вирішить приїхати до Маямі, Варшава планує обговорити ситуацію із союзниками.

Окремо Пшидача запитали, чи можливе рукостискання між Навроцьким і Путіним. Представник польського президента заявив, що в канцелярії намагатимуться не допустити подібної ситуації.

"Будь-які контакти з Володимиром Путіним пов'язані з певним ризиком, зокрема фізичним. Я не уявляю тут жодної взаємодії з Путіним", — сказав Пшидач.

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