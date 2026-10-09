У Польщі знову захотіли повернути російський газ

Лідер польської ультраправої партії "Конфедерація Корони Польської" Гжегож Браун виступив за поновлення проекту "Північний потік" та повернення до економічної співпраці з Росією. Завершуючи промову, політик перефразував відому фразу з фільму "Апокаліпсис сьогодні": заявив, що любить запах російського газу вранці. Про це повідомляє RMF24.

Гжегож Браун. Фото: з відкритих джерел

У заході взяли участь представники польської партії та німецької "Альтернативи для Німеччини" (АдН). Крім Брауна, з польської сторони були присутні депутати Роман Фріц та Славомір Оздік. Німецьку делегацію зокрема представляв член бундестагу Штеффен Котре, а також місцеві активісти партії.

Учасники зустрічі закликали уряд Німеччини повернутися до проекту газопроводу, який з'єднує Росію та Німеччину, і виступили за відновлення економічних зв'язків із Москвою. На їхню думку, європейській промисловості необхідний доступ до дешевших джерел енергії, зокрема до російського газу та вугілля.

Політики також розкритикували "Зелений курс" Євросоюзу, заходи з декарбонізації та кліматичну політику спільноти. Вони стверджували, що відмова від окремих традиційних енергоресурсів створює проблеми для європейської економіки.

Браун, який займає помітне місце в польському ультраправому політичному русі і є депутатом Європарламенту, окремо закликав поновити політичний діалог між Польщею, Німеччиною та Росією. За його словами, Варшаві не слід бойкотувати енергетичні проекти, які пов'язують Берлін та Москву.

"Північний потік" став одним із найбільш спірних символів енергетичної залежності Європи від російського газу. Ініціатива політиків з Польщі та Німеччини знову вивела це питання у публічну дискусію – на тлі розбіжностей щодо вартості енергії, кліматичних зобов'язань та відносин з Кремлем.

При цьому заяви учасників зустрічі відображають їхню політичну позицію і самі по собі не означають, що німецький уряд ухвалив рішення відновити проект. Практична реалізація подібної пропозиції потребувала б окремих політичних та правових рішень.

Читайте також на порталі "Коментарі" — турецький військовий літак перетнув Польщу шляхом до кордонів Росії: що відомо про місію.



