Україна остаточно залишиться без важливої допомоги Польщі: у Варшаві приголомшили виправданням

Польща не має запасів ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, які могла б передати Україні. Водночас Варшава готова підтримувати заклики до інших держав, які мають такі боєприпаси, поділитися ними з Києвом. Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю агентству PAP.

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Коментуючи можливості європейських країн допомогти Україні на тлі дефіциту ракет для Patriot, польський міністр визнав, що проблема із забезпеченням засобами перехоплення стала ще гострішою після атак на Іран. За його словами, Росія виробляє більше ракет, ніж партнери мають засобів для їхнього знищення.

"Це справжня проблема", — наголосив Сікорський, пояснюючи складнощі із забезпеченням протиповітряної оборони.

Він зазначив, що серед членів НАТО є держави, які ще можуть передати Україні ракети для Patriot. Однак Польща до таких країн не належить через відсутність відповідних запасів.

За словами глави польського МЗС, Варшава продовжує підтримувати Київ у межах власних можливостей. У питанні постачання ракет польська сторона може долучатися до дипломатичних закликів, щоб країни, які мають необхідні боєприпаси, надали частину своїх запасів Україні.

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