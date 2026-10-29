Україна таки отримає довгоочікувані винищувачі: країна НАТО приголомшила рішенням

Польща найближчим часом передасть Україні два радянські винищувачі МіГ-29 та партію боєприпасів. Вони увійдуть до нового пакету військової допомоги, загальна вартість якого становитиме близько 50 млн. євро. Про це заявив директор Департаменту стратегії та оборонного планування Міністерства національної оборони Польщі Даріуш Луковський, повідомляє видання Rzeczpospolita.

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За словами польського чиновника, рішення про передачу літаків уже ухвалено. Відповідаючи на запитання журналістів щодо термінів постачання, він наголосив, що Україна отримає винищувачі найближчим часом.

"У найближчому майбутньому. Рішення прийнято, і ці два МІГ-29 будуть передані", — заявив Луковський.

Водночас, за інформацією журналістів, технічний стан літаків відрізняється. Один винищувач вже досяг граничного терміну експлуатації, тоді як інший досі придатний до польотів.

Крім авіаційної техніки, новий пакет допомоги передбачатиме постачання різних типів боєприпасів. Україна має отримати артилерійські снаряди калібрів 155 та 152 мм, а також 20 боєприпасів калібру 102 мм для шестиствольних гармат, встановлених на винищувачах F-16. До списку допомоги також увійдуть ракети для переносних зенітно-ракетних комплексів "Перун".

У міністерстві національної оборони Польщі підтвердили підготовку нового пакету військової підтримки України. Його остаточний склад буде визначено з урахуванням потреб польської національної безпеки та можливостей власної армії.

У польському оборонному відомстві також пояснили, що допомога може включати озброєння та техніку, які знімаються з використання у Збройних силах Польщі після закінчення терміну служби. Водночас, таке обладнання, яке більше не планують експлуатувати польські військові, може бути корисним для української армії.

Портал "Коментарі" вже писав , що Україна готова винести на переговори лідерів держав пропозицію щодо створення демілітаризованої зони на частині Донецької області. Йдеться про території з обох боків нинішньої лінії бойового зіткнення, а не про всю область. Цей варіант може стати одним із пунктів обговорення можливого завершення війни. Відповідну заяву озвучив радник офісу президента Сергій Лещенко у ефірі телемарафону.