Українець влаштував різанину в монастирі Польщі: один загиблий та п'ятеро поранених

У бенедиктинському монастирі в місті Ярослав, що у Підкарпатському воєводстві Польщі, стався жахливий інцидент із застосуванням холодної зброї. Внаслідок нападу один чоловік загинув, а ще п'ятеро людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного, яким виявився 31-річний громадянин України, повідомляє місцеве видання TVN24.

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Трагічні події розгорнулися у четвер близько 09:30 ранку на території релігійного комплексу сестер бенедиктинок. Отримавши екстрений виклик, на місце інциденту негайно прибули патрульні екіпажі.

"Працівники поліції отримали повідомлення та одразу виїхали на місце події", — розповіла деталі представниця Головного управління поліції Ярославського повіту Анна Длугош. За її словами, правоохоронці застали зловмисника безпосередньо під час вчинення злочину. "Виявилося, що громадянин України напав на чоловіка з ножем. Поліцейський затримав 31-річного іноземця", — додала вона.

Слідчі з'ясували, що до моменту затримання нападник устиг поранити чотирьох чоловіків та одну жінку. Усіх потерпілих госпіталізували до медичних закладів, причому троє з них перебувають у важкому стані. Згодом лікарі констатували смерть одного з поранених чоловіків.

Відомо, що більшість постраждалих є місцевими священнослужителями. Водночас інформація про особу пораненої жінки наразі уточнюється. Журналісти намагалися з'ясувати, чи належить постраждала до черниць обителі.

"Наразі ми не маємо такої інформації", — резюмувала Анна Длугош, відповідаючи на запитання представників медіа.

На території монастиря продовжують розгортатися слідчі дії, правоохоронці ретельно збирають докази. Офіційні органи наголошують, що мотиви, які спонукали українця до кривавої розправи, поки що залишаються нез'ясованими. Слідча група робить усе необхідне для встановлення повних обставин трагедії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що більшість українських біженців, які перебувають у Польщі, зберігають намір повернутися до України, проте для значної частини цей крок пов'язаний із завершенням війни. Про це свідчать результати дослідження Rating Group, проведеного 21–25 серпня серед 1000 українців у Польщі.